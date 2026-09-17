Detienen al exalcalde Javier Oropeza al regresar a Venezuela tras dos años en España

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- La detención de Javier Oropeza, exalcalde de la ciudad venezolana de Torres y crítico del gobierno interino de Delcy Rodríguez, fue llevada a cabo por efectivos de inteligencia en el estado Táchira. Este arresto se produce en un contexto de negociaciones políticas lideradas por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, quienes cuentan con el apoyo de Estados Unidos para impulsar una transición democrática en Venezuela.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la captura de Oropeza se produjo tras una entrevista que brindó al diario El Informador en el estado Lara, justo dos días después de haber regresado al país tras un exilio de dos años en España.

"El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día", denunció la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a través de su cuenta en "X".

"Esta es la naturaleza de este régimen. Por eso el país entero los detesta. Y por eso los vamos a derrotar. ¡Fuerza, Javier! Habrá justicia", añadió la dirigente en su mensaje.

De acuerdo con los testimonios de otros opositores, se informó que Oropeza fue trasladado por la fuerza en una camioneta, pero aún se desconoce su paradero actual.

"¿Dónde está Javier Oropeza? Estamos en la sede de la DIE (División de Inteligencia Estratégica) de la Policía Nacional Bolivariana exigiendo respuestas sobre su paradero", expresó el opositor Juan Pablo Guanipa.