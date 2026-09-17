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Rusia critica nuevas sanciones de EE.UU. y advierte sobre sus efectos en Ucrania

El Congreso de EE.UU. aprobó sanciones que permiten a Donald Trump imponer aranceles del 100% a países que importen petróleo ruso, incluyendo a China e India. Rusia lo considera un acto hostil.

17/09/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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Rusia calificó de

FOTO: Rusia calificó de "paso inamistoso" las nuevas sanciones de Estados Unidos.

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Buenos Aires, 17 septiembre (NA) — El Gobierno de Rusia expresó su desacuerdo este jueves con el nuevo conjunto de sanciones que fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, calificándolo como un "paso inamistoso".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que estas medidas podrían obstaculizar los esfuerzos diplomáticos encaminados hacia un acuerdo de paz en Ucrania, según informó DW y la Agencia Noticias Argentinas.

"Por supuesto, la adopción de sanciones adicionales por parte de EE.UU. dificultará, sin lugar a dudas, los esfuerzos para llegar a un arreglo pacífico en Ucrania", comentó Peskov durante su habitual conferencia telefónica. Este paquete de sanciones ha sido impulsado en Washington como un medio para intensificar la presión sobre Moscú y facilitar una distensión en el conflicto.

La legislación, conocida como Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, incluye medidas contra funcionarios, instituciones bancarias y sectores clave de la economía rusa, así como acciones dirigidas a la llamada "flota fantasma" de buques petroleros que buscan eludir las restricciones impuestas por Occidente. Este proyecto ya había recibido el visto bueno del Senado en agosto y ahora está a la espera de la firma de Trump.

Además, la norma otorga al presidente estadounidense la capacidad de implementar aranceles de hasta el 100% sobre aquellos países que continúen importando petróleo y gas de Rusia, abarcando a naciones como China e India.

No obstante, estos aranceles no se aplicarán de forma automática, ya que será decisión de Trump determinar si utiliza este mecanismo, que podría convertirse en una herramienta de presión en las negociaciones con Moscú, que Washington planea retomar en octubre.

Lectura rápida

¿Qué sanciones aprobó EE.UU.?
El Congreso de EE.UU. aprobó un paquete de sanciones que permite imponer aranceles del 100% a países que importen hidrocarburos rusos.

¿Cómo reaccionó Rusia?
Rusia calificó las sanciones como un "paso inamistoso" y advirtió sobre sus efectos en los esfuerzos de paz en Ucrania.

¿Quién es el portavoz ruso?
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue quien hizo las declaraciones sobre las sanciones.

¿Qué países se verán afectados?
Las sanciones afectarán a países que importen petróleo y gas de Rusia, entre ellos China e India.

¿Qué se espera de Trump?
Trump deberá decidir si aplica los aranceles, que no se implementarán automáticamente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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