Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

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El número de sorteo 31617 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9471, cuya interpretación tradicional es A primera (Excremento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9471

2° 3195

3° 1644

4° 0529

5° 4876

6° 1715

7° 0247

8° 4671

9° 9178

10° 3494

11° 7332

12° 0706

13° 6137

14° 4597

15° 4128

16° 6428

17° 8342

18° 2245

19° 2871

20° 1074