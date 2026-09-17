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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

El sorteo número 31617 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 17 de septiembre a las 18:00, destacando el número 9471 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "A primera (Excremento)".

17/09/2026 | 18:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31617 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 9471, cuya interpretación tradicional es A primera (Excremento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9471
2° 3195
3° 1644
4° 0529
5° 4876
6° 1715
7° 0247
8° 4671
9° 9178
10° 3494
11° 7332
12° 0706
13° 6137
14° 4597
15° 4128
16° 6428
17° 8342
18° 2245
19° 2871
20° 1074

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31617 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 9471, asociado a "A primera (Excremento)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar esta información?
En los medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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