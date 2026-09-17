Crece la asistencia a Endeavor año a año: "No hay un evento como este en la región"

María José Soler, una de las organizadoras de la Experiencia Endeavor Rosario, habló con Cadena 3 en el cierre de la jornada 2026 y realizó un balance más que positivo de la edición.

“Muy contenta porque hubo muchísima afluencia de público, muchos asistentes durante todo el día. Estuvieron repletos no solo el salón principal de las charlas, sino también las masterclasses, los talleres, las mentorías. La gente pudo participar de muchas actividades, llevarse herramientas. Así que muy contenta con esta edición”, expresó Soler.

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La organizadora destacó el crecimiento sostenido del evento a lo largo de sus 17 años de historia.

“Es un evento que ya se ha posicionado. No hay un evento como este en la región y vamos creciendo año a año. Este año estamos un 20% encima del año pasado en cuanto a inscriptos y cantidad de asistentes. Muy contentos de poder ir cada vez desafiándonos a nosotros mismos, innovando y creando nuevos espacios y herramientas para emprendedores”, señaló.

Consultada sobre cómo evolucionaron los contenidos a lo largo de casi dos décadas, Soler explicó: “Siempre tratamos de estar atentas y al día de cuáles son las tendencias que la gente quiere escuchar, cuáles son las herramientas que quiere llevarse. Este año, por ejemplo, incorporamos un taller de la Universidad Austral que es ‘Entrena tu gen emprendedor con IA’. Siempre atentas a las nuevas tendencias y a lo que la gente quiere llevarse de estos eventos”.

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Soler también valoró el rol del evento como espacio de encuentro y proyección para quienes están dando sus primeros pasos. Aunque la jornada aún reservaba su cierre con la charla de Santiago Bilinkis, la organizadora se mostró satisfecha con lo vivido durante todo el día.

“Muy contenta con esta edición”, repitió, y dejó abierta la expectativa por lo que vendrá: el año próximo, Endeavor Rosario cumplirá 18 años y promete festejarlo a lo grande.

Informe de Agostina Meneghetti.