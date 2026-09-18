Líder hutí desmiente ataque a La Meca en medio de crecientes tensiones con Arabia Saudita

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) — Abdul-Malik al-Houthi, el líder de los hutíes de Yemen, ha rechazado categóricamente las acusaciones de que su grupo había intentado llevar a cabo un ataque contra la ciudad sagrada islámica de La Meca. En un mensaje transmitido por la televisión hutí Al-Masirah, calificó las afirmaciones como "una mentira y desinformación", destacando que estas acusaciones se producen en un contexto de creciente hostilidad con Arabia Saudita, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En su declaración, Al-Houthi sostuvo que las acusaciones de un ataque a La Meca se están utilizando para movilizar apoyo en favor de lo que él considera "medidas militares impuestas a Yemen". El líder hutí también criticó a Arabia Saudita por no promover una solución política durante el período de calma que precedió a esta nueva escalada de tensiones.

Al-Houthi afirmó que, en lugar de buscar una resolución pacífica, las restricciones impuestas sobre las zonas controladas por los hutíes se han intensificado. Además, señaló que las limitaciones en las operaciones de los aeropuertos y las importaciones continúan siendo cuestiones críticas sin solución.

El líder hutí convocó a sus simpatizantes en Yemen a llevar a cabo manifestaciones masivas en rechazo a lo que describió como "mentiras y calumnias" provenientes de Arabia Saudita. Estas declaraciones se producen un día después de que el gobierno saudí acusara a los hutíes de haber lanzado un dron hacia La Meca, según un informe de Xinhua.

Las acusaciones de Arabia Saudita

La coalición liderada por Arabia Saudita afirmó que su Real Fuerza de Defensa Aérea interceptó y destruyó un dron al sur de La Meca la noche del martes, evitando que ingresara al espacio aéreo restringido de la ciudad. El portavoz de la coalición, Turki al-Malki, subrayó que la seguridad de los lugares más sagrados del islam y de los peregrinos es una "línea roja" y advirtió que se tomarán las medidas necesarias en respuesta.

Este incidente ha sido catalogado como el segundo intento de los hutíes de atacar La Meca, recordando un ataque con misil balístico ocurrido el 27 de julio de 2017. El actual intercambio de acusaciones se da en un marco de un conflicto que se ha intensificado considerablemente.

Los hutíes han logrado avances significativos a lo largo de la costa yemení del mar Rojo y en torno al estratégico estrecho de Bab al-Mandab desde el 3 de septiembre, mientras que han incrementado los ataques con misiles y drones contra instalaciones militares y petroleras saudíes. Por su parte, los aviones de combate saudíes han intensificado sus ataques aéreos en todo Yemen.

El conflicto en Yemen comenzó a finales de 2014, cuando los hutíes tomaron el control de la capital Saná y de gran parte del norte del país, lo que llevó a una coalición encabezada por Arabia Saudita a intervenir en marzo de 2015 para respaldar al gobierno yemení reconocido internacionalmente.