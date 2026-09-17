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Juli Poggio sorprende en MasterChef Celebrity con un guiño a Wanda Nara y la China Suárez

En un adelanto del reality, Juli Poggio saludó a Wanda Nara con una frase emblemática que remite al famoso Wandagate.

17/09/2026 | 17:31Redacción Cadena 3

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Wanda Nara y China Suárez

FOTO: Wanda Nara y China Suárez

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - Luego de la final de Gran Hermano: Generación dorada, la producción de MasterChef Celebrity anticipó sus grabaciones para que el programa llegue a la pantalla el próximo lunes 28 de septiembre.

Un adelanto exclusivo compartido por Intrusos (América TV) muestra cómo la participante Juli Poggio realizó una entrada divertida e interactiva con la conductora Wanda Nara, durante la cual hizo alusión a una famosa frase relacionada con Eugenia "La China" Suárez.

Durante el desfile de los concursantes, la influencer hizo su entrada triunfal y lanzó un saludo memorable: "Hola Wanda, me muerooo".

Esta expresión tiene un significado especial para quienes han seguido el escándalo conocido como Wandagate, ya que es una frase icónica que La China Suárez solía utilizar al saludar a Nara en las transmisiones de Instagram, donde se revelaron detalles sobre la relación entre la actriz y Mauro Icardi.

Wanda, lejos de ignorar el comentario, reaccionó con humor y sonrisas, entendiendo la referencia. "Ya entra con todo, Juli", respondió entre risas.

Al igual que en la edición anterior, esta nueva temporada parece estar llena de guiños al escándalo, al menos en su primer capítulo.

Lectura rápida

¿Qué hizo Juli Poggio en MasterChef Celebrity?
Recreó una frase icónica durante su saludo a Wanda Nara.

¿Cuál fue la frase que utilizó?
"Hola Wanda, me muerooo" fue el saludo que lanzó.

¿Qué significado tiene la frase?
Remite a un momento famoso del escándalo conocido como Wandagate.

¿Cómo reaccionó Wanda Nara?
Wanda respondió con humor y risas, reconociendo la referencia.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity?
El programa se estrenará el lunes 28 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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