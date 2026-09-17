Luisa Albinoni defiende a Jorge Porcel ante acusaciones de abuso y maltrato

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- La actriz Luisa Albinoni ha tomado la palabra para defender a su antiguo amor, el célebre capocómico Jorge Porcel, ante las recientes acusaciones de abusos y maltratos que han surgido de parte de otras actrices. Aunque admitió que su relación terminó debido a una infidelidad, Albinoni argumentó que, con el tiempo, Porcel "se degeneró" y lo describió como "un hombre como cualquiera".

Este intercambio se desencadenó tras los comentarios de Georgina Barbarossa, quien recordó los supuestos malos tratos del humorista y expresó su deseo de que "Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue". En respuesta, Albinoni manifestó: "Revuelven mierda y todo deviene de la serie de Moria. Siempre hubo quejas contra el gordo. La gente habla de acuerdo con cómo le fue en el viaje. Todos se cuelgan de las tetas de Moria, es muy conveniente, da producto".

Albinoni continuó criticando a quienes han hecho estas denuncias, sugiriendo que muchos de ellos no trabajan actualmente y deberían enfocarse en hacer teatro en lugar de hablar negativamente de los demás, especialmente de aquellos que ya no están. "Hagan teatro, algo talentoso y lindo. Dejen de hablar de pelotudeces de los demás, sobre todo de los que están muertos", afirmó.

Cuando se le preguntó si Porcel había sido su "gran amor", la actriz respondió afirmativamente y destacó la importancia de recordar el contexto de sus relaciones. "Sí, y voy a aclarar que hay que utilizar la memoria. Hay que usar la memoria porque Georgina habló del '87. Estuve con 'El Gordo' desde el '78, hasta el '83. Sí, después se degeneró. ¿Qué querés que te diga? (risas). Es un hombre como cualquier otro", expresó.

Albinoni también hizo hincapié en que apoya a su hija en la defensa contra situaciones de acoso y elogió a Barbarossa por expresar su verdad. Sin embargo, también señaló que hay otros comediantes que han sido acusados de conductas inapropiadas. "Hay que hablar de otros humoristas, flacos, no gordos, que también acosaban", dijo, refiriéndose a un tema que ha cobrado relevancia en la actualidad.

La actriz también sugirió que hay que discutir sobre las mujeres que se acercaban a los camarines con intenciones cuestionables. "Hablemos de todo y de las chicas que se metían en los camarines para conseguir cosas. Hay de todo. Los muchachos no son siempre los soretes de la historia", añadió. Sin embargo, al ser preguntada sobre nombres específicos, se negó a señalar a nadie, afirmando: "No ensucio a nadie, no soy como las demás".

Albinoni concluyó su defensa de Porcel asegurando que no hay especulaciones en sus palabras. "No hay ninguna especulación, eran muy amigos con el gordo y era una excelente persona. Yo no abrí ninguna puerta. Investiguen, había otros flacos. Investiguen de los que acosan ahora. ¿Por qué se tienen que agarrar de las bolas de un muerto? Dejenlo en paz", finalizó, visiblemente alterada.