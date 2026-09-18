Warren Buffett se retira de la presidencia de Berkshire Hathaway a los 96 años

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- Warren Buffett, quien ha sido presidente de Berkshire Hathaway desde 1965 y ha guiado a la compañía hacia una valuación actual de un billón de dólares, ha decidido dejar su puesto. Esta información fue confirmada a través de una carta dirigida a los accionistas, donde el inversionista de 96 años informó que Howard Buffett, su hijo, asumirá la presidencia de la empresa. Esta transición estaba contemplada en un plan de sucesión que la compañía había establecido desde hace tiempo.

Lectura rápida

¿Qué anuncio realizó Warren Buffett?

Warren Buffett anunció su retiro como presidente de Berkshire Hathaway.

¿Quién asumirá la presidencia?

Su hijo, Howard Buffett, tomará el cargo tras su renuncia.

¿Desde cuándo Buffett estaba al frente de la empresa?

Warren Buffett fue presidente de Berkshire Hathaway desde 1965.

¿Cuál es el valor actual de Berkshire Hathaway?

La empresa está valuada en un billón de dólares en la actualidad.

¿Cómo se comunicó el anuncio?

El anuncio fue realizado a través de una carta a los accionistas.