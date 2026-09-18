La voluntad del rey Krogold y La leyenda del rey René: un hallazgo de Céline

El universo literario de Louis-Ferdinand Céline se expande con el descubrimiento de "La voluntad del rey Krogold", seguido de "La leyenda del rey René", un hallazgo que promete cautivar a los amantes de la literatura. Este nuevo volumen reúne dos versiones de una obra que el autor dejó en el olvido tras su huida al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el temor a ser detenido por colaboracionismo lo llevó a abandonar sus manuscritos.

La historia se desarrolla en un contexto medieval, donde la venganza, el honor, la traición y el deseo se entrelazan en una narrativa que transita entre la Bretaña y Escandinavia. En este relato, el rey Krogold y su prometida Wanda se ven envueltos en un torbellino de acontecimientos que incluyen personajes como el príncipe felón Gwendor el Magnífico y el trovador Thibaut, todos ellos presentados con la característica comicidad grotesca que define la obra de Céline.

Este volumen no solo ofrece la primera versión de 1933, que fue rechazada por el editor Robert Denoël, sino también la segunda y definitiva versión escrita entre 1939 y 1940, que permaneció inédita hasta ahora. La lectura conjunta de ambos textos, acompañada de un prefacio erudito de Véronique Chovin y un apéndice de Alban Cerisier, permite a los lectores adentrarse en el proceso creativo de Céline y comprender la evolución de su visión literaria.

La relevancia de estas obras inéditas radica en su capacidad para ofrecer una nueva perspectiva sobre el legado de Céline, un autor que ha sido objeto de controversia y admiración. La mezcla de elementos históricos con la aguda crítica social que caracteriza su estilo se hace presente en cada página, convirtiendo este libro en una lectura imprescindible para quienes buscan profundizar en su obra.

En un momento en que la literatura contemporánea busca nuevas voces y narrativas, el regreso de Céline con "La voluntad del rey Krogold" y "La leyenda del rey René" se presenta como una oportunidad única para redescubrir su genialidad. Este hallazgo no solo enriquece su legado, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana a través de la mirada de uno de los grandes maestros de la literatura.