La Municipalidad de Córdoba asistiría a las empresas y se encamina el acuerdo con UTA
Así lo informó el vocero del gremio, Adrián Lentini, a Cadena 3. De concretarse el aporte y acreditarse el monto pendiente en la fecha prevista, se destrabaría la disputa que mantiene en alerta al servicio de transporte urbano.
18/09/2026 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: El conflicto del transporte en Córdoba podría destrabarse el martes.
Las negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las empresas de transporte y la Municipalidad de Córdoba registraron avances y el conflicto podría encaminarse hacia una solución el próximo martes.
Adrián Lentini, vocero de UTA, informó a Cadena 3 que el municipio asistiría económicamente a las prestatarias para que puedan afrontar el pago de la diferencia salarial reclamada por los trabajadores.
De concretarse ese aporte y acreditarse el monto pendiente en la fecha prevista, se destrabaría la disputa que mantiene en alerta al servicio de transporte urbano.
Desde el gremio evaluaron favorablemente el resultado de las conversaciones y hablaron de una "fumata blanca" hasta el momento, aunque la resolución definitiva quedará sujeta al cumplimiento del pago anunciado.
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Transporte. ¿Cerca del acuerdo? UTA Córdoba descartó asambleas mientras negocia la paritaria
El secretario general del gremio en Córdoba, Pablo Farías, señaló en diálogo con Cadena 3 que las partes acercaron posiciones y que las conversaciones continuarán durante toda la jornada.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué se está negociando? Se están negociando avances entre la UTA, las empresas de transporte y la Municipalidad de Córdoba para resolver un conflicto laboral.
¿Quién es el vocero de UTA? El vocero de UTA es Adrián Lentini.
¿Cuándo se podría solucionar el conflicto? El conflicto podría encaminarse hacia una solución el próximo martes.
¿Dónde se desarrolla este conflicto? El conflicto se desarrolla en la Municipalidad de Córdoba.
¿Por qué es importante el aporte económico del municipio? Es importante porque permitirá a las prestatarias afrontar el pago de la diferencia salarial reclamada por los trabajadores.