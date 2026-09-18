La Municipalidad de Córdoba asistiría a las empresas y se encamina el acuerdo con UTA

FOTO: El conflicto del transporte en Córdoba podría destrabarse el martes.

Las negociaciones entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las empresas de transporte y la Municipalidad de Córdoba registraron avances y el conflicto podría encaminarse hacia una solución el próximo martes.

Adrián Lentini, vocero de UTA, informó a Cadena 3 que el municipio asistiría económicamente a las prestatarias para que puedan afrontar el pago de la diferencia salarial reclamada por los trabajadores.

De concretarse ese aporte y acreditarse el monto pendiente en la fecha prevista, se destrabaría la disputa que mantiene en alerta al servicio de transporte urbano.

Desde el gremio evaluaron favorablemente el resultado de las conversaciones y hablaron de una "fumata blanca" hasta el momento, aunque la resolución definitiva quedará sujeta al cumplimiento del pago anunciado.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.