Aspectos invisibles que influyen en nuestro bienestar y salud diaria

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Al considerar cómo cuidar nuestra salud, es habitual pensar en hábitos visibles como una alimentación equilibrada o la actividad física. Sin embargo, el bienestar también se construye a partir de factores menos evidentes.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas destaca la importancia de aspectos como disponer de tiempo para descansar, sentirnos parte de una comunidad, contar con apoyo emocional y realizar controles médicos incluso cuando nos sentimos bien.

"A menudo asociamos el cuidado con acciones concretas. No obstante, hay dimensiones menos visibles que también sostienen nuestra salud: cómo descansamos, nuestras relaciones interpersonales, y el tiempo que podemos dedicar a nosotros mismos," explicó Ailín Catalá.

Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, realizado en 2025, reveló que el 60% de los argentinos presenta dificultades para dormir.

El tiempo es un factor clave que rara vez se asocia con la salud. Es fundamental contar con tiempo para dormir, alimentarse, hacer ejercicio, socializar y realizar chequeos médicos. Sin embargo, las responsabilidades laborales y familiares dificultan la creación de estos espacios.

Por lo tanto, es esencial entender que no todos tienen las mismas oportunidades ni el mismo tiempo para cuidar de su salud.

"El tiempo dedicado al cuidado no debería considerarse como tiempo perdido. Momentos de descanso, encuentros con otros o chequeos médicos son también formas de cuidar nuestra salud," enfatizó la jefa de Comunicación Institucional de Ospedyc.