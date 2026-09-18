A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López: "El pacto de silencio sigue siendo total"

A 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, su hijo Rubén afirmó que la principal hipótesis sigue vinculada con los represores que habían sido señalados por su padre durante los juicios por delitos de lesa humanidad. “Pudo haber sido que aquellos genocidas que recién terminaron siendo condenados, muchos de los que nombró mi viejo, siguieron durante mucho tiempo caminando literalmente entre nosotros y, ante el temor de que iban a terminar presos, podrían haberlo desaparecido”, sostuvo en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Sin embargo, remarcó que nunca aparecieron elementos concretos que permitan confirmar esa posibilidad. “De ahí a comprobarlo, corroborarlo, encontrar una pista o un testigo estamos lejos”, explicó. López señaló además que existe un “pacto de silencio” que, según planteó, se mantiene desde la última dictadura y que tampoco pudo quebrarse con la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por el gobierno bonaerense para obtener información.

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Rubén recordó el papel de su padre como testigo de los crímenes cometidos en centros clandestinos de detención. Jorge Julio López reconstruyó los lugares donde había estado secuestrado y aportó nombres y datos sobre asesinatos, torturas y otros delitos. “Fue a contar lo que vio por sobre lo que vivió”, destacó su hijo, quien agregó que los testimonios brindados en 2006 fueron luego corroborados durante los procesos judiciales.

López también repasó la historia de su padre durante la última dictadura. Jorge Julio López era albañil y había militado durante los años 70 en el barrio Los Hornos. Fue secuestrado por primera vez en 1976 y permaneció casi seis meses en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana y las comisarías Quinta y Octava de La Plata. Luego estuvo detenido durante más de dos años en la Unidad Penitenciaria N°9.

“Por pensar distinto”, explicó Rubén al recordar por qué su padre y otros jóvenes fueron perseguidos durante la dictadura. Contó que tenía 11 años cuando ocurrió aquella primera desaparición y que su hermano acababa de cumplir 8. También marcó la diferencia entre aquella etapa y la segunda desaparición de López, ocurrida en democracia, el 18 de septiembre de 2006.

Sobre el rol del Estado en ese segundo episodio, sostuvo que “hizo todo lo que pudo”, aunque admitió que hubo errores. “La responsabilidad del Estado, que somos todos, es no haberlo cuidado, no haber estado a la altura”, afirmó. Según recordó, después de la desaparición comenzaron a implementarse acompañamientos y seguimientos para testigos, aunque consideró que esas medidas debieron aplicarse antes con su padre.

A dos décadas de la desaparición, Rubén sostuvo que el reconocimiento a su padre aparece en cada juicio en el que sus testimonios siguen siendo utilizados. “Cada juicio que mi viejo, a pesar de no estar, sigue dando testimonio y se siguen encarcelando los genocidas”, señaló. Y concluyó: “En cada condena que mi viejo declara y esos genocidas cumplen cárcel perpetua y efectiva es el reconocimiento al testimonio de mi viejo”.

Entrevista de Alberto Lotuf.