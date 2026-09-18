Salta ofrece $10 millones de recompensa por información sobre Lino Moreno, prófugo desde 2023

El Gobierno de Salta ha decidido ofrecer una recompensa de $10 millones para quienes brinden información que conduzca a la captura de Lino Moreno, condenado a prisión perpetua por el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma. Moreno se encuentra prófugo desde junio de 2023.

Mediante el Decreto Nº 587, publicado en el Boletín Oficial, las autoridades han señalado que, a pesar de las múltiples acciones llevadas a cabo, no han logrado localizar a Moreno, lo que ha llevado a la necesidad de implementar todas las medidas posibles para su captura.

El procurador general, Pedro García Castiella, envió una solicitud formal al gobernador Gustavo Sáenz el 10 de septiembre, buscando intensificar los esfuerzos y optimizar los recursos disponibles para esclarecer el caso.

El ofrecimiento de la recompensa se establece para quienes, sin haber participado en el crimen, proporcionen información veraz y útil que ayude a la Justicia a dar con el paradero de Moreno.

El caso de Moreno es particularmente relevante, ya que se trata de un individuo que, tras no regresar a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán el 18 de junio de 2023 después de una salida transitoria, se convirtió en un fugitivo. Moreno cumple una pena de prisión perpetua por el homicidio de Liliana Ledesma, quien fue asesinada el 21 de septiembre de 2006 en la localidad de Salvador Mazza.

La investigación reveló que Moreno formaba parte de una banda responsable del asesinato de Ledesma, quien había denunciado el cierre de caminos vecinales en la zona, un hecho que buscaba liberar el área para actividades de contrabando.

La denuncia de Ledesma implicaba al entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio, a quien acusaba de haber ordenado el cierre de esos caminos. Las salidas transitorias de Moreno fueron autorizadas por el juez Edgardo Laurenci, quien luego de la fuga de Moreno decidió renunciar para evitar un juicio político.