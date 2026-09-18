Descubren nueva especie de serpiente y la nombran en honor a Slash de Guns N' Roses

En un sorprendente hallazgo, científicos anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de serpiente en Nueva Guinea, a la que han nombrado Lielaphis slashi, en honor a Slash, el icónico guitarrista de Guns N' Roses. Esta serpiente, de color marrón rojizo, fue reconocida formalmente por los investigadores tras realizar pruebas genéticas y observar diferencias físicas que confirmaron que se trataba de una especie previamente no documentada.

El nuevo reptil, que no es venenoso, podría utilizar sus grandes dientes traseros para atrapar lagartijas resbaladizas y huevos de otros reptiles. Slash, cuyo nombre real es Saul Hudson, expresó su sorpresa y emoción al recibir este honor: "Como un herpetólogo de toda la vida, estoy extremadamente honrado y humilde de que Lielaphis slashi de Nueva Guinea lleve mi nombre. Es realmente emocionante, nunca hubiera imaginado que este momento llegaría".

La conexión entre Slash y la nueva especie también es personal para Sara Ruane, curadora asociada de herpetología del Field Museum y autora principal de un estudio publicado en la revista Zootaxa. Ruane recordó que Guns N' Roses ha sido una de sus bandas favoritas desde la infancia y que desde pequeña soñaba con ser herpetóloga. "Cuando tenía doce años, recibí una copia de Reptiles Magazine con una foto de Slash sosteniendo su pitón reticulada en la portada, y pensé: 'Este tipo es tan genial'".

La serpiente fue descubierta durante un trabajo de campo en 2006 por Chris Austin, profesor y curador de herpetología en el Louisiana State University Museum of Natural Science, quien se encontró con un ejemplar que no reconocía. "Estas serpientes de Nueva Guinea son nocturnas, por lo que la mejor manera de encontrarlas es por la noche. Se suelen ver justo después del atardecer, al pie de grandes árboles, buscando algo para comer", comentó Austin.

La investigación genética reveló que L. slashi es genéticamente distinta de otras serpientes similares del mismo género. Tianqi Huang, autor principal del estudio y investigador postdoctoral en el Field Museum, explicó: "Utilizando múltiples análisis genéticos de vanguardia, encontramos que L. slashi es genéticamente distinta de otras serpientes similares en el mismo género. La combinación de características físicas y la evidencia genética nos llevaron a darnos cuenta de que es una especie completamente nueva".

Si bien se sabe poco sobre el comportamiento y la ecología de la nueva serpiente, su anatomía sugiere que podría alimentarse de lagartijas pequeñas y huevos de reptiles. Aunque Guns N' Roses ha sido apodada como "la banda más peligrosa del mundo", L. slashi no representa un peligro para los humanos, ya que no produce veneno capaz de causar daño serio.

Sin embargo, la actividad humana representa una amenaza para el hábitat de L. slashi y otras especies en los bosques de Nueva Guinea. Sara Ruane advirtió: "Los hábitats de donde proviene L. slashi están bajo amenaza por industrias como la agricultura del café y la minería. Parte de la importancia de describir las especies que viven allí es que cada especie debe ser reconocida para que podamos entender mejor cómo funcionan los ecosistemas". Al identificar formalmente especies como L. slashi, los científicos pueden construir una imagen más clara de la biodiversidad de Nueva Guinea y comprender mejor qué organismos podrían estar en riesgo a medida que cambian sus hábitats.