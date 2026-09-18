Fue detenido por fingir su secuestro y extorsionar a su esposa en Entre Ríos
La mujer denunció que le llegaron mensajes desde el celular de su esposo y, tras una investigación, el sujeto fue apresado al confirmar que inventó haber estado secuestrado.
FOTO: Detenido por fingir su secuestro y extorsionar a su esposa en Entre Ríos
Buenos Aires, 18 septiembre (NA) – Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de fingir su secuestro y pedirle $2 millones a su esposa. La investigación se inició cuando la mujer denunció el caso en Rosario y, tras las primeras horas de indagación, se descubrió que había simulado todo.
El insólito suceso comenzó cuando la esposa, residente en el barrio Triángulo de Rosario, Santa Fe, informó a la Policía que recibió mensajes extraños desde el WhatsApp de su esposo, donde afirmaba haber sido secuestrado y solicitaba $2 millones para su liberación.
Así, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Rosario y la División Unidad Operativa Federal de Paraná iniciaron las primeras labores, que llevaron a detectar el auto del sujeto estacionado en un supermercado de dicha ciudad entrerriana.
En el comercio se implementó un operativo cerrojo y, tras varios minutos de espera, lograron localizar al sospechoso y proceder a su detención. En el lugar se incautó el auto, un celular, dinero en efectivo y documentación, según destaca el medio La Capital.
Durante su declaración, el hombre admitió que había inventado su secuestro, y aunque no hay confirmación, se sugiere que lo hizo para saldar una deuda.
Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y verificar el origen de los mensajes enviados a través de WhatsApp.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente y trasladado a Rosario, donde este viernes será imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Un hombre fue detenido por fingir su secuestro y pedir dinero a su esposa.
¿Quién es el detenido?
El hombre es un residente de Entre Ríos que intentó extorsionar a su esposa.
¿Cuánto dinero pidió?
Solicitó $2 millones para su supuesta liberación.
¿Dónde fue detenido?
Fue apresado en un supermercado en Entre Ríos.
¿Por qué fingió su secuestro?
Se cree que lo hizo para pagar una deuda.
[Fuente: Noticias Argentinas]