Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular
El carril derecho está obstruido y no se requirió el trabajo del SAME en el lugar.
FOTO: Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular
Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) - Un camión se quedó atrapado en un puente de la avenida General Paz debido a un exceso de altura, lo que generó un operativo para remover el vehículo de gran porte y causó importantes trastornos en el tránsito.
El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 de la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo, donde un camión que transportaba rollos de papel quedó atascado debajo de un puente.
Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el carril derecho está obstruido por el trabajo de una grúa que intenta despejar el área afectada.
Además, se comunicó que no fue necesario el trabajo del SAME, ya que no se registraron heridos durante el incidente.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la General Paz?
Un camión se quedó atrapado bajo un puente por exceso de altura.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 18, sentido Riachuelo.
¿Qué tipo de carga transportaba el camión?
El camión transportaba rollos de papel.
¿Se reportaron heridos?
No se registraron heridos, por lo que no se requirió la intervención del SAME.
¿Cuál es la situación del tránsito?
El carril derecho está obstruido debido a un operativo de remoción del camión.
[Fuente: Noticias Argentinas]