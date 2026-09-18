En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular

El carril derecho está obstruido y no se requirió el trabajo del SAME en el lugar.

18/09/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular

FOTO: Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) - Un camión se quedó atrapado en un puente de la avenida General Paz debido a un exceso de altura, lo que generó un operativo para remover el vehículo de gran porte y causó importantes trastornos en el tránsito.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 de la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo, donde un camión que transportaba rollos de papel quedó atascado debajo de un puente.

Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el carril derecho está obstruido por el trabajo de una grúa que intenta despejar el área afectada.

Además, se comunicó que no fue necesario el trabajo del SAME, ya que no se registraron heridos durante el incidente.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la General Paz?
Un camión se quedó atrapado bajo un puente por exceso de altura.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 18, sentido Riachuelo.

¿Qué tipo de carga transportaba el camión?
El camión transportaba rollos de papel.

¿Se reportaron heridos?
No se registraron heridos, por lo que no se requirió la intervención del SAME.

¿Cuál es la situación del tránsito?
El carril derecho está obstruido debido a un operativo de remoción del camión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf