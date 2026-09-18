Camión atascado en puente de la General Paz genera caos vehicular

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) - Un camión se quedó atrapado en un puente de la avenida General Paz debido a un exceso de altura, lo que generó un operativo para remover el vehículo de gran porte y causó importantes trastornos en el tránsito.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 18 de la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo, donde un camión que transportaba rollos de papel quedó atascado debajo de un puente.

Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el carril derecho está obstruido por el trabajo de una grúa que intenta despejar el área afectada.

Además, se comunicó que no fue necesario el trabajo del SAME, ya que no se registraron heridos durante el incidente.

Agencia NA