Tragedia en Corrientes: tres muertos en un terrible choque frontal en la Ruta 12

Un trágico accidente vial registrado este jueves en la provincia de Corrientes dejó un saldo de tres personas fallecidas, tras un violento choque frontal entre dos automóviles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.225, en inmediaciones de la localidad de Villa Olivari.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas. Tras un aviso telefónico, la Policía se encontró en el lugar con una escena dantesca: un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze completamente destrozados.

Los tres ocupantes fallecieron de manera instantánea, antes de poder recibir asistencia médica.

Las víctimas fueron identificadas como Rafael Domínguez (78), conductor del Meriva, Diego Almada (46) y Milagros Agustina Marioni (26), quienes viajaban en el otro rodado.

Las primeras hipótesis periciales, bajo las órdenes de la Fiscalía de turno, indican que el conductor del Meriva se habría cruzado de carril por causas que se intentan establecer.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y la Brigada de Incendios Forestales. Con este trágico episodio, la cifra de muertos por siniestros viales en Corrientes ascendió a 96 personas en lo que va del año.

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