Los castellanos: una mirada a la infancia y los prejuicios en la Cataluña de los 70

«La infancia es una ficción.» Con esta declaración de intenciones, Jordi Puntí nos sitúa en el epicentro de la Cataluña industrial de los años setenta, donde el ritmo de los tres turnos de las fábricas y el mercado de los lunes en la plaza definían el mapa de lo cotidiano. En los descampados de las afueras, en calles todavía sin asfaltar, se levantaron bloques de pisos destinados a las familias llegadas de distintas partes. De orígenes diversos, para los del pueblo fueron els castellans, por la lengua en la que hablaban.

Entre los hijos de unos y otros nace una rivalidad permanente, un estado de guerra que cuenta con la complicidad silenciosa de los padres. Como en un juego callejero en el que indios y vaqueros se lanzan piedras en los solares vacíos, Puntí traza la geografía de los prejuicios heredados y el miedo a lo diferente. Con una prosa elegante y vivaz, que recupera el olor de las pipas y el eco de la máquina del millón en el bar, el autor gira el espejo de su educación sentimental para extraer una verdad esencial: cada bando no es más que el reflejo del otro.

Los castellanos no es un lamento por la juventud perdida ni un ejercicio de nostalgia; funciona, más bien, como un potente antídoto contra las trampas de la memoria. A través de historias libremente manipuladas por la imaginación, Puntí nos recuerda que nada fue inmaculado y que aquel pasado, con sus fronteras invisibles y su violencia latente, real o imaginada, no fue otra cosa que el ensayo general de nuestro presente. Publicado en 2011, el autor volvió sobre el texto para actualizar su mirada sobre una época en que los prejuicios sociales y la desconfianza hacia el otro parecen más vivos que nunca.