Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.
El sorteo número 5471 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 18 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 3262, asociado a la interpretación tradicional "A primera (Inundación)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es "5471" correspondiente a la "Quiniela la primera de la mañana", realizado el viernes 18 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue "3262" y su interpretación tradicional es "A primera (Inundación)".
1° 3262
2° 7841
3° 2233
4° 1481
5° 6089
6° 7481
7° 9014
8° 5010
9° 5725
10° 8391
11° 9924
12° 2087
13° 5098
14° 1338
15° 8154
16° 0139
17° 9356
18° 2737
19° 4213
20° 7401
Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos, ya que ofrecen la posibilidad de ganar importantes premios. En esta ocasión, el número ganador fue el "3262", que se asocia a la interpretación de "A primera (Inundación)". Este tipo de juegos de azar son muy populares en Argentina y generan gran expectativa entre los apostadores.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5471 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3262.
¿Qué significa el número ganador?
Su interpretación tradicional es "A primera (Inundación)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.