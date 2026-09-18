Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

El número de sorteo es "5471" correspondiente a la "Quiniela la primera de la mañana", realizado el viernes 18 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue "3262" y su interpretación tradicional es "A primera (Inundación)".

1° 3262

2° 7841

3° 2233

4° 1481

5° 6089

6° 7481

7° 9014

8° 5010

9° 5725

10° 8391

11° 9924

12° 2087

13° 5098

14° 1338

15° 8154

16° 0139

17° 9356

18° 2737

19° 4213

20° 7401

Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos, ya que ofrecen la posibilidad de ganar importantes premios. En esta ocasión, el número ganador fue el "3262", que se asocia a la interpretación de "A primera (Inundación)". Este tipo de juegos de azar son muy populares en Argentina y generan gran expectativa entre los apostadores.