Un incendio en barrio Palmar dejó a 13 familias sin hogar y piden ayuda: "Perdimos todo"

FOTO: Un incendio en barrio Palmar dejó a 13 familias sin hogar: "Perdimos todo".

A raíz de un incendio ocurrido el pasado miércoles a las 13:15 en un complejo del barrio cordobés de Palmar, 13 familias debieron abandonar sus casas y este sábado siguen en la calle, durmiendo en carpas.

Según los vecinos afectados, el siniestro se originó por una falla en una térmica en un galpón de 900 metros cuadrados, donde residían alrededor de 50 a 60 personas.

Las familias afectadas montaron carpas para dormir, ya que aseguran que no tienen dónde ir. "Nosotros queremos estar acá en nuestra casa", expresó a Cadena 3 Nahuel, uno de los vecinos damnificados.

Las autoridades locales pusieron fajas de seguridad debido al peligro de derrumbe. "Cada familia tiene, en promedio, tres niños", agregó Nahuel, quien también indicó que no recibieron ayuda suficiente. Y amplió: "Nos ofrecieron fue un hospedaje con desayuno y cena pero nosotros queremos estar en nuestra casa. Y necesitamos contenedores para empezar a limpiar".

Las donaciones de los vecinos han sido la única ayuda recibida hasta ahora. "Es muy doloroso todo lo que está pasando", comentó Sabrina Heredia, otra de las afectadas. "Gracias a Dios estamos todos bien, pero perdimos todo", lamentó.

Otro de los temores de los vecinos es por la seguridad de sus pertenencias. "Tenemos miedo de que alguien venga y nos usurpe lo poco que nos queda", manifestó otro vecino.

Además, la situación se agrava con la llegada de la lluvia, que podría arruinar las donaciones recibidas.

La comunidad espera que las autoridades municipales tomen medidas rápidas para ayudar a las familias afectadas. "Ojalá se resuelva rápido", concluyó un vecino, reflejando la angustia y necesidad de una solución inmediata.

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Informe de Emanuel Manitta.