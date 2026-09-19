La Línea de la Costa circulará este lunes por los festejos de la Primavera

En el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, este lunes 21 de septiembre funcionará la Línea de la Costa para facilitar el traslado hacia los espacios recreativos de Rosario. El servicio comenzará a las 8 desde Rioja y avenida Belgrano y tendrá su última salida a las 22.20 desde la cabecera norte.

El recorrido conectará el centro con distintos puntos de la zona ribereña, entre ellos Rambla Catalunya, La Florida, las Piletas del Parque Alem, el Acuario Río Paraná, Costa Alta, el Paseo del Caminante y la Estación Fluvial. Además, atravesará corredores del centro como Santa Fe, Córdoba y San Lorenzo.

En el trayecto hacia la costa, el colectivo circulará por avenida Belgrano, Sargento Cabral, Urquiza, Entre Ríos, Santa Fe, bulevar Avellaneda y distintos sectores de la zona norte hasta llegar a la Rotonda 25 de Mayo y la colectora José María Rosa. El regreso tendrá un recorrido similar por los principales corredores de la ciudad hasta Rioja.

La medida busca facilitar la movilidad durante una jornada en la que se espera una importante concurrencia a parques y espacios costeros. Para consultar recorridos y horarios, se puede ingresar al portal oficial de Rosario, consultar las redes de Movilidad Rosario o comunicarse con MuniBot por WhatsApp al 3415440147.