Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de few clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 25°, y la humedad se encuentra en un 29%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La baja humedad y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un día agradable. El viento será ligero, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El lunes 21 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 11° y una máxima de 18°, y se anticipan nubes dispersas. El martes 22 de septiembre, se prevé un día soleado, con mínima de 9° y máxima de 20°. El miércoles 23 de septiembre, el clima será similar, con mínima de 13° y máxima de 25°. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se espera un aumento en la temperatura, con mínima de 17° y máxima de 33°, bajo un cielo completamente despejado.