Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 24°. La sensación térmica es de 25°. La humedad se encuentra en un 65%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un sábado mayormente soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Rosario es el siguiente: el domingo 20 de septiembre se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 27°, con lluvias intensas. Para el lunes 21, la mínima será de 8° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22 se espera una mínima de 5° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. El miércoles 23, la mínima será de 7° y la máxima de 23°, con nubes dispersas. Finalmente, el jueves 24 se prevé una mínima de 11° y una máxima de 28°, con cielo despejado.