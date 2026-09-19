Marcha de la Bronca en Rosario: cuáles son los cortes de tránsito de este sábado

Rosario tendrá este sábado 19 de septiembre una movilización denominada “Marcha de la Bronca”, que comenzará con una concentración a las 16 en la plaza San Martín y tendrá su principal impacto en el tránsito del centro durante la tarde.

La marcha comenzará a desplazarse a las 17 desde plaza San Martín, avanzará por San Lorenzo en dirección al río y continuará hasta Laprida, para luego dirigirse hacia la plaza 25 de Mayo, donde está previsto el cierre de la movilización.

Los cortes serán progresivos, por lo que las interrupciones se irán realizando a medida que avance la columna. Los principales sectores afectados serán San Lorenzo y Laprida, especialmente durante el paso de los manifestantes hacia la zona de plaza 25 de Mayo.

Por este motivo, se recomienda a los conductores evitar el área céntrica durante la tarde, prever demoras y prestar atención a los desvíos que dispongan el operativo de tránsito. La circulación se irá normalizando a medida que finalice el paso de la movilización.