Observador electoral colapsa bajo custodia policial en San Petersburgo durante elecciones en Rusia

Yabloko, el partido liberal de oposición en Rusia, reportó que uno de sus observadores electorales se desmayó mientras estaba bajo custodia de la policía en un centro de votación de San Petersburgo el pasado sábado, en el segundo día de unas elecciones parlamentarias caracterizadas por un control riguroso.

La votación, que tiene como objetivo elegir a los miembros de la Duma Estatal, representa la primera elección parlamentaria desde que Moscú inició su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Este proceso electoral, que se extiende por tres días desde el viernes hasta el domingo, se desarrolla sin oposición significativa y se espera que refuerce el dominio del Kremlin.

De acuerdo con Yabloko, los funcionarios del centro de votación acusaron al observador de intentar "interrumpir las elecciones" y solicitaron la intervención de la policía, que, según el partido, "usó la fuerza" contra él. No se ha aclarado si el observador recibió atención médica tras perder el conocimiento, y se informó que fue trasladado a una comisaría donde se le acusó de desobedecer órdenes policiales.

Las autoridades rusas no han hecho comentarios al respecto. Yabloko, la única entidad política registrada que ha criticado la guerra en Ucrania, fue excluida de la boleta electoral el mes pasado por orden del Tribunal Supremo de Rusia, y actualmente cuenta con solo unas pocas decenas de candidatos en las elecciones.

Muchos de sus observadores han enfrentado restricciones severas, y el líder de Yabloko, Nikolái Rybakov, apeló ante Ella Pamfilova, jefa de la Comisión Electoral Central, por las negativas de acceso a sus observadores y las presiones que han sufrido.

La Comisión Electoral Central de Rusia reportó que se registraron más de 380.000 observadores electorales, incluidos representantes de 11 partidos políticos, aunque muchos de ellos han enfrentado limitaciones significativas. En este contexto, se han implementado nuevas restricciones bajo un código de ética que prohíbe a los observadores emitir declaraciones que puedan considerarse perjudiciales para la confianza en el sistema electoral.

Este proceso electoral ha sido objeto de críticas internacionales, ya que Rusia no invitó a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), acusando al organismo de aplicar "dobles estándares". El presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pere Joan Pons, declaró que esta decisión es una violación de los compromisos de Rusia como Estado miembro de la organización, subrayando un patrón preocupante en el desprecio por los principios democráticos.

El Kremlin busca que estas elecciones refuercen el apoyo público a la guerra en Ucrania y otorguen una apariencia de legitimidad a su gobierno, mientras que el partido del Kremlin, Rusia Unida, tiene casi asegurado mantener su control sobre la Duma Estatal.