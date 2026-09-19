Gobierno danés expresa optimismo ante acuerdo militar de Trump sobre Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — El gobierno de Dinamarca expresó su cauteloso optimismo el sábado ante el anuncio realizado por Donald Trump sobre un acuerdo que tiene como objetivo reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, mientras se mantiene la isla bajo control danés. Este anuncio llega tras meses de amenazas por parte del presidente estadounidense de apoderarse del territorio semiautónomo que es aliado de la OTAN.

En Groenlandia, los líderes locales también compartieron este optimismo, afirmando que el pacto ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo. Trump declaró el viernes que el acuerdo otorgaría a Washington "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones".

Actualmente, Dinamarca y Estados Unidos cuentan con un acuerdo de seguridad que ha permitido el despliegue de fuerzas estadounidenses en Groenlandia. Sin embargo, no está claro cómo se diferenciará este nuevo pacto del existente. Tras el anuncio de Trump, la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, indicó que el acuerdo será firmado por los tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Para que el acuerdo entre en vigor, necesitará la aprobación del parlamento de Dinamarca y Groenlandia.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, manifestó en Instagram que "la próxima semana podría ser una buena semana… tanto para Groenlandia como para Dinamarca y Estados Unidos". Además, subrayó que esperan que el periodo de incertidumbre sea reemplazado por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, respetando al mismo tiempo las líneas rojas del reino.

Por su parte, el líder del gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, expresó su satisfacción con el acuerdo, indicando que beneficiará no solo a la seguridad colectiva, sino también al desarrollo continuo en la isla. Múte B. Egede, el ministro de Exteriores de Groenlandia, también se mostró contento al afirmar que ahora tienen un acuerdo al alcance de la mano.

Trump indicó que, con este acuerdo, Estados Unidos comenzaría "de inmediato" el proceso para incrementar su presencia militar en el territorio danés, que es rico en minerales. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo varias bases en el territorio ártico, aunque su presencia se redujo con el tiempo. Actualmente, opera la remota Base Espacial Pituffik, que fue construida tras la firma del Tratado de Defensa de Groenlandia en 1951.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el nuevo acuerdo prohíbe la presencia de bases no pertenecientes a la OTAN en Groenlandia, limita las inversiones de adversarios en el territorio y asegura que China y Rusia no puedan establecer puestos en la isla. Este funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos.

Tanto Dinamarca como Groenlandia no confirmaron explícitamente los detalles de las declaraciones de Trump ni proporcionaron información sobre el contenido del acuerdo o los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Durante meses, las autoridades estadounidenses, groenlandesas y danesas han negociado en secreto para encontrar soluciones a las preocupaciones de seguridad que Trump tiene sobre el territorio, que alberga aproximadamente a 56.000 residentes.

Con este anuncio, Trump puede presentar un logro en su política exterior de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, había instado a Dinamarca a vender Groenlandia, enfatizando la importancia de la isla para la seguridad nacional. Aunque mencionó la posibilidad de tomar la isla por la fuerza, Copenhague es un aliado de Washington en la OTAN.

Ambos, Dinamarca y Groenlandia, han reiterado que la isla no está en venta y han rechazado las afirmaciones de que Estados Unidos estaba recopilando inteligencia en la misma. La presión de la Casa Blanca sobre Groenlandia también fue firmemente condenada por Rusia y gran parte de Europa.

La activista por la soberanía en Groenlandia, Orla Joelsen, escribió en X que "nuestra lucha contra la ambición de Trump de apoderarse de Groenlandia ha sido ganada". Añadió que "el nuevo acuerdo reconoce explícitamente la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".