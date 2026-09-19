Salta denunció falta de fondos nacionales para concluir obras esenciales en 2027
El Jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, criticó la insuficiencia de partidas del Gobierno Nacional para concluir obras en 2027, afectando varios proyectos clave.
19/09/2026 | 09:31Redacción Cadena 3
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Panorama Federal
El Jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, afirmó que las partidas proyectadas por el Gobierno Nacional son insuficientes para concluir obras en la provincia.
Camacho destacó que el Estado Nacional "no incluye algunas obras dentro del presupuesto 2027" y que aquellas que están incluidas en los fondos "no son suficientes para que ninguna obra se culmine".
Entre las obras mencionadas se encuentran la Ruta 934, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cafayate. También se mencionó el mantenimiento de los cremas o mayas de las distintas rutas nacionales.
La situación genera preocupación entre los habitantes de Salta, quienes dependen de estas obras para mejorar la calidad de vida en la región.
Informe de Elisa Zamora.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Sergio Camacho? Que las partidas proyectadas por el Gobierno Nacional son insuficientes para concluir obras en Salta.
¿Qué obras no están incluidas en el presupuesto 2027? La Ruta 934 y las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur y de Cafayate.
¿Cómo se sienten los habitantes de Salta respecto a esta situación? Están preocupados, ya que dependen de estas obras para mejorar su calidad de vida.
¿Quién es el responsable de la afirmación sobre las partidas? El Jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho.
¿Qué se mencionó sobre el presupuesto? Que no incluye algunas obras y que las que están incluidas no son suficientes para culminar los proyectos.