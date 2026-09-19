Salta denunció falta de fondos nacionales para concluir obras esenciales en 2027

El Jefe de Gabinete del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, afirmó que las partidas proyectadas por el Gobierno Nacional son insuficientes para concluir obras en la provincia.

Camacho destacó que el Estado Nacional "no incluye algunas obras dentro del presupuesto 2027" y que aquellas que están incluidas en los fondos "no son suficientes para que ninguna obra se culmine".

Entre las obras mencionadas se encuentran la Ruta 934, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cafayate. También se mencionó el mantenimiento de los cremas o mayas de las distintas rutas nacionales.

La situación genera preocupación entre los habitantes de Salta, quienes dependen de estas obras para mejorar la calidad de vida en la región.

Informe de Elisa Zamora.