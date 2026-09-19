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Vojvoda celebra el primer triunfo de Racing en el Torneo Clausura: "Es un alivio"

El director técnico de la Academia, Juan Pablo Vojvoda, logró un respiro tras el triunfo 3-1 sobre Sarmiento en el Torneo Clausura, luego de un periodo complicado.

19/09/2026 | 08:10Redacción Cadena 3

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Vojvoda respira en Racing.

FOTO: Vojvoda respira en Racing.

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Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- El director técnico de Racing, Juan Pablo Vojvoda, manifestó su satisfacción tras la victoria 3-1 frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, y aseguró que "es un alivio".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Vojvoda subrayó el ambiente vivido en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el "Cilindro de Avellaneda": "Necesitamos de la gente, en momentos difíciles se ve la calidad de las personas y de la hinchada. Agradezco el apoyo".

Respecto a las críticas que recibió en días previos por el bajo rendimiento de Racing, el entrenador comentó: "Fue un principio de semana lógico de la situación en la que estamos. Quiero revertir esto".

También abordó los rumores sobre la posible salida de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata para participar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, señalando: "Cuando nos enteramos estábamos cenando y nos miramos. Marcos es un referente dentro y fuera de la cancha".

Este triunfo marcó el primer éxito de Racing en el Torneo Clausura tras una racha de ocho partidos sin victorias, donde solo había conseguido dos empates y acumulado seis derrotas.

El último triunfo en el campeonato local había sido hace casi dos meses, cuando venció a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha.

Con esta victoria, la "Academia" logró salir de la última posición en la Zona B del Torneo Clausura, aunque aún se encuentra distante de los puestos de clasificación a los playoffs.

Lectura rápida

¿Qué declaró Vojvoda tras el partido?
Expresó que el triunfo es un alivio y destacó el apoyo de la hinchada.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Racing ganó 3-1 a Sarmiento de Junín.

¿Qué situación enfrentaba Racing antes de este partido?
Estaba en una racha de ocho partidos sin ganar, con solo dos empates y seis derrotas.

¿Cómo se sintió el equipo tras la victoria?
Vojvoda manifestó que es un alivio haber conseguido el triunfo.

¿Qué se dijo sobre Marcos Rojo?
Se mencionó su rol como referente y la posibilidad de su salida a Estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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