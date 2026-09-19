Vojvoda celebra el primer triunfo de Racing en el Torneo Clausura: "Es un alivio"

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- El director técnico de Racing, Juan Pablo Vojvoda, manifestó su satisfacción tras la victoria 3-1 frente a Sarmiento de Junín, correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, y aseguró que "es un alivio".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Vojvoda subrayó el ambiente vivido en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el "Cilindro de Avellaneda": "Necesitamos de la gente, en momentos difíciles se ve la calidad de las personas y de la hinchada. Agradezco el apoyo".

Respecto a las críticas que recibió en días previos por el bajo rendimiento de Racing, el entrenador comentó: "Fue un principio de semana lógico de la situación en la que estamos. Quiero revertir esto".

También abordó los rumores sobre la posible salida de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata para participar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, señalando: "Cuando nos enteramos estábamos cenando y nos miramos. Marcos es un referente dentro y fuera de la cancha".

Este triunfo marcó el primer éxito de Racing en el Torneo Clausura tras una racha de ocho partidos sin victorias, donde solo había conseguido dos empates y acumulado seis derrotas.

El último triunfo en el campeonato local había sido hace casi dos meses, cuando venció a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha.

Con esta victoria, la "Academia" logró salir de la última posición en la Zona B del Torneo Clausura, aunque aún se encuentra distante de los puestos de clasificación a los playoffs.