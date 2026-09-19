Erupción de Anak Krakatau lanza cenizas a casi 10 millas de altura y causa caos aéreo

La erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado entre las islas indonesias de Java y Sumatra, causó serios inconvenientes a principios de septiembre de 2026. Durante más de 24 horas, el volcán expulsó grandes cantidades de ceniza y gases volcánicos, alcanzando alturas de hasta 50,000 pies (15,000 metros). Esta actividad generó la suspensión temporal de ocho aeropuertos y alteró casi 3,000 vuelos, afectando también la calidad del aire en áreas distantes, incluyendo Jakarta.

Observaciones Satelitales del Evento

La actividad explosiva del Anak Krakatau fue capturada por satélites el 5 de septiembre, mostrando una pluma brillante de gas volcánico elevándose sobre una densa nube de ceniza. La imagen, obtenida por el OLI (Operational Land Imager) a bordo del satélite Landsat 8 de NASA, ilustró la magnitud del fenómeno. Además, un análisis más amplio realizado por el VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) del satélite Suomi NPP reveló que el material volcánico se dispersaba en una extensa área.

Para el 6 de septiembre, la agencia meteorológica de Indonesia reportó que la ceniza había alcanzado altitudes de hasta 20,000 pies (6,000 metros) al este del volcán y hasta 50,000 pies al oeste.

Impacto en el Transporte Aéreo

La alta concentración de ceniza volcánica en la atmósfera provocó el cierre temporal de aeropuertos en Java y Sumatra. Según informes, alrededor de 3,000 vuelos se vieron interrumpidos, afectando gravemente el tráfico aéreo en la región. Las comunidades ubicadas al este del Anak Krakatau, especialmente Jakarta y partes de Java Occidental, sufrieron la caída de ceniza.

La Plataforma de Coordinación Humanitaria de Indonesia (IHCP) destacó que la ceniza volcánica puede causar problemas de salud, ya que puede irritar el sistema respiratorio, los ojos y la piel. Se mencionó que la ceniza volcánica presenta características diferentes en comparación con el humo producido por incendios en tierras de turba, lo que requiere diferentes medidas de protección.

Anak Krakatau en Alerta Alta

La actividad explosiva del volcán disminuyó el 6 de septiembre, aunque continuó temblando. El Anak Krakatau regresó a un patrón más típico de erupciones strombolianas, que implican explosiones periódicas de ceniza y otros materiales volcánicos. A pesar de la reanudación de operaciones en los aeropuertos el 8 de septiembre, el volcán mantuvo el segundo nivel de alerta más alto en la escala de advertencia volcánica de Indonesia, un estado que ha permanecido desde principios de julio.

Imágenes de NASA Earth Observatory por Michala Garrison, utilizando datos de Landsat de la U.S. Geological Survey, y datos de VIIRS de NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview, y el Suomi National Polar-orbiting Partnership.