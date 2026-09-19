Erupción de Anak Krakatau lanza cenizas a casi 10 millas de altura y causa caos aéreo
La reciente erupción del volcán Anak Krakatau, que duró más de 24 horas, generó una nube de ceniza que alcanzó 50,000 pies. Ocho aeropuertos fueron cerrados y casi 3,000 vuelos se vieron afectados, impactando hasta Jakarta.
FOTO: Erupción de Anak Krakatau
La erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado entre las islas indonesias de Java y Sumatra, causó serios inconvenientes a principios de septiembre de 2026. Durante más de 24 horas, el volcán expulsó grandes cantidades de ceniza y gases volcánicos, alcanzando alturas de hasta 50,000 pies (15,000 metros). Esta actividad generó la suspensión temporal de ocho aeropuertos y alteró casi 3,000 vuelos, afectando también la calidad del aire en áreas distantes, incluyendo Jakarta.
Observaciones Satelitales del Evento
La actividad explosiva del Anak Krakatau fue capturada por satélites el 5 de septiembre, mostrando una pluma brillante de gas volcánico elevándose sobre una densa nube de ceniza. La imagen, obtenida por el OLI (Operational Land Imager) a bordo del satélite Landsat 8 de NASA, ilustró la magnitud del fenómeno. Además, un análisis más amplio realizado por el VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) del satélite Suomi NPP reveló que el material volcánico se dispersaba en una extensa área.
Para el 6 de septiembre, la agencia meteorológica de Indonesia reportó que la ceniza había alcanzado altitudes de hasta 20,000 pies (6,000 metros) al este del volcán y hasta 50,000 pies al oeste.
Impacto en el Transporte Aéreo
La alta concentración de ceniza volcánica en la atmósfera provocó el cierre temporal de aeropuertos en Java y Sumatra. Según informes, alrededor de 3,000 vuelos se vieron interrumpidos, afectando gravemente el tráfico aéreo en la región. Las comunidades ubicadas al este del Anak Krakatau, especialmente Jakarta y partes de Java Occidental, sufrieron la caída de ceniza.
La Plataforma de Coordinación Humanitaria de Indonesia (IHCP) destacó que la ceniza volcánica puede causar problemas de salud, ya que puede irritar el sistema respiratorio, los ojos y la piel. Se mencionó que la ceniza volcánica presenta características diferentes en comparación con el humo producido por incendios en tierras de turba, lo que requiere diferentes medidas de protección.
Anak Krakatau en Alerta Alta
La actividad explosiva del volcán disminuyó el 6 de septiembre, aunque continuó temblando. El Anak Krakatau regresó a un patrón más típico de erupciones strombolianas, que implican explosiones periódicas de ceniza y otros materiales volcánicos. A pesar de la reanudación de operaciones en los aeropuertos el 8 de septiembre, el volcán mantuvo el segundo nivel de alerta más alto en la escala de advertencia volcánica de Indonesia, un estado que ha permanecido desde principios de julio.
Imágenes de NASA Earth Observatory por Michala Garrison, utilizando datos de Landsat de la U.S. Geological Survey, y datos de VIIRS de NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview, y el Suomi National Polar-orbiting Partnership.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Anak Krakatau?
El volcán Anak Krakatau tuvo una erupción significativa que lanzó cenizas a 50,000 pies de altura.
¿Quién reportó el evento?
La NASA y la Plataforma de Coordinación Humanitaria de Indonesia informaron sobre la erupción y sus efectos.
¿Cuándo sucedió la erupción?
La erupción ocurrió a principios de septiembre de 2026, específicamente el 5 y 6 de septiembre.
¿Dónde impactó la ceniza?
La ceniza afectó a varias áreas, incluyendo Jakarta y otros lugares en Java Occidental.
¿Por qué es relevante?
La erupción causó el cierre de ocho aeropuertos y alteró casi 3,000 vuelos, afectando la calidad del aire en la región.