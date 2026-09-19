Ozempic: ¿Puede cambiar tu vida más allá de la salud física?

Ozempic y otros medicamentos de la clase de los GLP-1 han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2, ayudando a los pacientes a controlar su azúcar en sangre, reducir riesgos cardiovasculares y, en muchos casos, perder peso considerablemente. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Chicago ha puesto en duda si estas mejoras en la salud física se traducen en beneficios en otras áreas de la vida, como la salud mental, las relaciones y el empleo.

Los investigadores, liderados por el economista Robert Kaestner y su colega Cuiping Schiman, analizaron más de una década de datos del Medical Expenditure Panel Survey, centrando su atención en adultos con diabetes entre 2012 y 2023. La investigación reveló que, aunque los usuarios de GLP-1 mostraron mejoras en su salud física, no hubo evidencia significativa de que estas medicaciones produjeran cambios medibles en su salud mental, estado laboral o situación marital.

"Sabemos que estos fármacos mejoran los resultados de salud, y ha habido mucha investigación documentando esos beneficios", afirmó Kaestner. "Lo que no se había examinado realmente era si esas mejoras se extendían a otras partes de la vida de las personas".

El estudio se vuelve relevante en el contexto actual, donde aseguradoras y programas gubernamentales consideran ampliar el acceso a estos medicamentos. Aunque sus beneficios médicos son bien conocidos, es menos claro si también generan ganancias sociales o económicas que justifiquen su cobertura más amplia.

Los investigadores optaron por un enfoque longitudinal, siguiendo a los mismos individuos a lo largo del tiempo en lugar de comparar solo a quienes usaron GLP-1 con quienes no lo hicieron. Este método permitió observar si las circunstancias de una persona cambiaron tras comenzar el tratamiento. Se analizaron varios indicadores de bienestar, como síntomas de depresión, malestar psicológico, salud autovalorada, empleo y estado civil.

Los resultados iniciales mostraron que los usuarios de GLP-1 parecían diferir de los no usuarios en áreas como el empleo y el matrimonio. Sin embargo, esas diferencias se desvanecieron al observar cambios dentro de los mismos individuos a lo largo del tiempo, sugiriendo que las diferencias originales podrían reflejar variaciones entre los tipos de personas que usaron estos medicamentos y quienes no.

El estudio encontró que, tras un año o más de uso de GLP-1, no hubo evidencia clara de cambios significativos en los resultados de vida más amplios que se midieron. Kaestner enfatizó que esto no significa que los medicamentos GLP-1 no tengan efectos fuera de la salud física, ya que algunos cambios podrían ser más sutiles o difíciles de captar con las medidas utilizadas en el estudio.

"Medimos resultados como si alguien se empleó o desocupó, si se casó o se divorció, y los indicadores estándar de salud mental", explicó. "Esos son medidas importantes, pero no necesariamente capturan cambios en la autoestima, calidad de relaciones u otras experiencias cotidianas".

Los investigadores también dejaron claro que sus hallazgos no cuestionan el valor médico de los medicamentos GLP-1. Para los adultos con diabetes, los beneficios medibles más claros siguen siendo los que ya se han demostrado en investigaciones clínicas, como el control glucémico mejorado, la pérdida de peso y una mejor salud física.

A medida que el uso de los medicamentos GLP-1 se expande más allá de la diabetes y se vuelve más común para el manejo del peso, los investigadores tendrán más oportunidades para estudiar si emergen efectos sociales más amplios en otros grupos o a lo largo de períodos más largos. Kaestner concluyó: "Esta sigue siendo un área de investigación muy nueva. A medida que el uso continúa creciendo, entender estas consecuencias más amplias se volverá cada vez más importante para pacientes, clínicos y responsables de políticas".