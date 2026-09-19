A 117 días del femicidio de Agostina Vega, hubo una nueva marcha en reclamo de justicia

Familiares, amigos y allegados de Agostina Vega marcharon este sábado en la ciudad de Córdoba para reclamar justicia por el femicidio de la adolescente y exigir que la investigación avance sobre otras personas que, según sostiene la familia, todavía no fueron alcanzadas por la causa.

La concentración comenzó a las 11 en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, a metros de la vivienda de Claudio Barrelier, principal detenido por el crimen. Desde allí, los manifestantes se movilizaron hacia la Legislatura provincial.

Durante la movilización, Gabriel Vega, padre de Agostina, habló con Cadena 3 y aseguró que el objetivo es reclamar que se conozca "la verdad de todo".

"Estamos acá para exigir justicia por Agostina. Sabemos que falta gente por investigar. Ellos se merecen la verdad", expresó. Consultado sobre la actuación judicial hasta el momento, respondió: "A medias. Por eso estoy acá hoy".

Vega insistió en que, a su entender, la elevación a juicio no alcanza mientras existan otras posibles responsabilidades que considera pendientes de investigación. "Las pruebas hablan. Acá faltan personas", afirmó.

En ese sentido, reclamó que se investigue el eventual papel de familiares y allegados de Barrelier y pidió que se revise la situación procesal de Marianela Palmero, actualmente señalada en la causa como encubridora. Para el padre de Agostina, su participación habría sido mayor.

"Marianela Palmero es partícipe, no es una encubridora", afirmó Vega. Además, sostuvo que la mujer se encontraba dentro de la vivienda y cuestionó que, según su interpretación de las pruebas, no haya sido acusada con una figura más grave.

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FOTO: Familiares de Agostina Vega marcharon a la Legislatura de Córdoba. (Daniel Cáceres/Cadena 3)

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La familia también volvió a cuestionar la actuación de la Justicia antes y después del crimen. Durante la marcha se plantearon críticas hacia intervenciones judiciales anteriores vinculadas con Barrelier y hacia la preservación de la escena donde fue encontrada Agostina.

En ese marco, la abogada Fernanda Alaniz habló con Cadena 3 y apuntó contra el fiscal Iván Rodríguez por su actuación en antecedentes previos y sostuvo que Barrelier "no tendría que haber estado nunca en la calle". Se trata de un cuestionamiento formulado por la querella, que reclama determinar si existieron responsabilidades institucionales anteriores al femicidio.

La letrada también afirmó que, durante los primeros días posteriores al crimen, la escena no habría sido debidamente resguardada. "La escena del crimen estuvo liberada. Hubo tres días en que esta gente entró, salió e hizo lo que quiso", expresó, al reclamar que se profundice la investigación sobre quienes estuvieron en el lugar.

Gabriel Vega, por su parte, volvió a señalar que considera incompleta la respuesta judicial. "La Justicia actuó mal. Descuidaron la escena del crimen", manifestó.

La convocatoria contó además con la presencia de familiares de otras víctimas de casos que conmocionaron a Córdoba. Entre ellos, estuvieron allegados de Blas Correas y de Catalina Gutiérrez, según señalaron los organizadores durante la movilización.

La familia de Agostina mantiene así su rechazo a que la investigación quede limitada a los actuales imputados y reclama que se profundicen las medidas antes de cerrar definitivamente la etapa investigativa. "Queremos que caigan todos, porque no son solamente ellos. Hay mucho más detrás", sostuvo Vega.

La movilización había sido convocada bajo la consigna "117 días sin Agostina" y tuvo como destino la Legislatura de Córdoba, donde los familiares reiteraron su pedido para que se determinen todas las responsabilidades en el crimen.

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Informe de Emanuel Manitta.