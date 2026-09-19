Jujuy: murió el conductor de una camioneta y un camionero dio positivo en alcoholemia

Un hombre murió este sábado por la mañana en un choque entre una camioneta y un camión en la ruta nacional 34, cerca de Caimancito, en Jujuy. El conductor del vehículo de carga dio positivo en el test de alcoholemia, según la información policial.

El suboficial de la Policía de Jujuy Luis Martínez confirmó el fallecimiento a Cadena 3. El siniestro ocurrió alrededor de las 6, a la altura del puente sobre el arroyo Sauzalito, en inmediaciones del cruce con la ruta provincial 1.

La víctima conducía una Chevrolet S-10 y fue hallada sin vida en el lugar. Su identidad no había sido difundida oficialmente. Tras el impacto, la camioneta terminó en la banquina, mientras que el camión Mercedes-Benz quedó colgado del puente.

El acompañante del conductor fallecido recibió asistencia del SAME y fue trasladado de urgencia al hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín. También fue derivado a ese centro de salud el acompañante del camionero.

El resultado positivo de alcoholemia, obtenido en un control realizado por Seguridad Vial, quedó incorporado a las actuaciones. La investigación busca determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 42ª de Caimancito, la Seccional 22ª de Yuto, Seguridad Vial y Gendarmería Nacional, junto con personal del SAME, Bomberos y Criminalística. Los equipos trabajaron en la asistencia de los heridos, las pericias y las tareas para retirar los vehículos.

Al momento del reporte, el tránsito permanecía habilitado a media calzada por los trabajos en la zona del puente.

Informe de Elisa Zamora.