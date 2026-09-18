Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cuál es el diágnostico
La reconocida conductora fue dada de alta hace menos de una semana y ahora ingresó al Sanatorio Mater Dei con un cuadro de neumopatía, según informó el centro médico.
FOTO: Mirtha Legrand fue internada nuevamente.
La icónica figura de la televisión argentina, Mirtha Legrand, ha sido internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei, tan solo cinco días después de haber recibido el alta médica tras una estancia de casi una semana. En esta ocasión, el primer parte médico señala que la conductora padece una "neumopatía".
El informe emitido por el centro de salud indica: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".
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FOTO: El parte médico de Mirtha Legrand.
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El comunicado también incluyó un mensaje del entorno familiar de Legrand, que agradeció la preocupación y el respeto por su salud, añadiendo: "De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes".
Según la Agencia Noticias Argentinas, la diva ingresó por la guardia del sanatorio y actualmente se encuentra en proceso de evaluación médica, habiendo experimentado un empeoramiento debido a una recaída.
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Preocupación. Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei: qué se sabe
La conductora, de 99 años, había recibido el alta hace cinco días tras permanecer internada por un cuadro de bronquitis. Ahora ingresó nuevamente para ser evaluada por los médicos.
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Desde su alta anterior, se había informado que Mirtha Legrand no regresaría a su trabajo habitual de inmediato, continuando su recuperación en casa. Por lo tanto, su nieta, Juana Viale, será quien la reemplace en la próxima emisión de su programa.
La salud de la reconocida presentadora había atravesado un periodo delicado tras sufrir un episodio gripal que culminó en bronquitis, lo que llevó a su hospitalización en el mismo sanatorio el pasado 7 de septiembre para realizar estudios y seguir un tratamiento médico adecuado.
Lectura rápida
¿Quién está internada?
Mirtha Legrand ha sido internada nuevamente.
¿Cuál es su diagnóstico?
Presenta un cuadro de neumopatía.
¿Dónde fue hospitalizada?
En el Sanatorio Mater Dei.
¿Cuándo ocurrió la nueva internación?
El ingreso se produjo el 18 de septiembre.
¿Quién la reemplazará en su programa?
Su nieta, Juana Viale, tomará su lugar en la próxima emisión.
[Fuente: Noticias Argentinas]