El FMI llega al país para revisar las cuentas y definir un desembolso de US$900 millones

FOTO: El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. (NA)

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará este lunes a la Argentina para iniciar la tercera revisión del acuerdo con el Gobierno, una instancia que podría habilitar un desembolso de alrededor de US$900 millones.

La delegación estará encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del organismo para el país, y analizará el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia fiscal y de acumulación de reservas internacionales durante el segundo trimestre.

Los fondos corresponden al monto pendiente del cronograma financiero previsto para 2026. En mayo, tras completar la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV, el Directorio Ejecutivo del FMI autorizó un giro inmediato de aproximadamente US$1.000 millones.

De los US$1.900 millones contemplados para este año, quedaron sujetos a esta nueva evaluación unos 636 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a cerca de US$900 millones.

El desembolso no será automático. Primero deberán avanzar las conversaciones técnicas y, posteriormente, el informe tendrá que ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo.

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• Las metas que revisará el Fondo

Uno de los principales puntos de la evaluación será el resultado fiscal. El programa establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El Gobierno proyecta superar ese objetivo. Según las estimaciones incluidas en el Presupuesto 2027, el año cerraría con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%.

La previsión anual contrasta, sin embargo, con el incumplimiento de la meta fiscal del primer semestre. La evolución de la recaudación, las reducciones impositivas y los cambios en el calendario de algunos ingresos tributarios incidieron en ese resultado. Frente a ese escenario, el Ministerio de Economía mantuvo el control sobre distintas partidas para preservar el equilibrio de las cuentas públicas.

El otro capítulo central será la acumulación de reservas. El Banco Central compró más de US$14.000 millones en lo que va del año y superó el objetivo anual de adquisición de divisas establecido en el programa.

No obstante, el FMI no solo considera las compras brutas realizadas en el mercado, sino también la evolución de las reservas netas computables de acuerdo con la metodología pactada. En su última revisión, el organismo reconoció los avances en ese frente, pero reclamó continuar con la recomposición de activos y reducir los riesgos de financiamiento.

La visita se producirá mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentren en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, hacia fines de la próxima semana, la Argentina deberá afrontar un vencimiento cercano a los US$800 millones con el FMI.

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