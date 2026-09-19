Lamine Yamal destaca su influencia en el gol de España en la final del Mundial 2026

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- El delantero español Lamine Yamal sorprendió al afirmar que tuvo un rol clave en el gol de España en la final del Mundial 2026 contra la Selección argentina: "Los que saben de fútbol lo valoran".

En diálogo con el argentino Jorge Valdano, campeón argentino en el Mundial de México 1986, Yamal recordó que "la gente no se da cuenta, pero en el gol de Argentina, el de Ferrán (Torres) en la final, solo con la conducción estoy con dos defensas y Pedro Porro centra solo". Y continuó: "Yo me doy cuenta de esas cosas... Los que saben de fútbol lo valoran".

Sin embargo, no se mostró conforme con lo realizado en el Mundial: "Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más".

Si bien llegó al Mundial 2026 como la gran estrella de España, Yamal no logró tener una destacada actuación tal como se esperaba. En ocho partidos disputados, la joven figura del Barcelona solo anotó un gol y no pudo entregar ninguna asistencia.

De todas maneras, a su muy corta edad ya tiene un palmarés muy envidiable con su selección, debido a que en el 2024 fue parte del equipo que ganó la Eurocopa en Alemania.

Pese a no haber tenido una gran actuación en el Mundial, su increíble nivel con el Barcelona durante la última temporada le permitió a Yamal ser uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

Los otros jugadores con serias aspiraciones a quedarse con dicho galardón son el británico Harry Kane, los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé y el astro argentino Lionel Messi.