River se prepara para recibir a Huracán en busca de su cuarto triunfo en el Clausura

River Plate se alista para recibir a Huracán este sábado, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El director técnico Leonardo Ponzio ya tendría definido el equipo titular que saltará al campo de juego.

En la portería, el joven Santiago Beltrán, de solo 21 años, asumirá la responsabilidad bajo los tres palos, mostrando un notable carácter en sus presentaciones.

En la defensa, se espera que los laterales estén ocupados por Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, mientras que la zaga central estará conformada por Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta, quien ha sido objeto de críticas por parte de los hinchas en los últimos meses.

Para la mitad de la cancha, Ponzio optará por tres futbolistas: Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván. La notable ausencia en esta línea es Aníbal Moreno, quien ha estado lidiando con una dolencia en la espalda que le ha impedido participar en los entrenamientos.

En el ataque, Thiago Almada y Ángel Correa serán los encargados de generar juego, con Sebastián Driussi como referencia en el área.

Desde que Ponzio asumió el cargo, River ha logrado una racha de tres victorias consecutivas, lo que ha revitalizado sus aspiraciones de clasificación a los playoffs y de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

La posible formación de River para recibir a Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.