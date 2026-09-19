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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

19/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se encuentra en un 52%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuye a un clima placentero. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, permitiendo disfrutar de un día sin lluvias y con cielos despejados.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 36° con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 28° con cielo despejado. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21° con nubes dispersas. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 26° con cielo despejado. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 31° con cielo despejado.

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