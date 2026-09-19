Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre
Este sábado 19 de septiembre, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 12° y 27°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 25°. La humedad se encuentra en un 52%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte.
El clima hoy sábado 19 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que contribuye a un clima placentero. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, permitiendo disfrutar de un día sin lluvias y con cielos despejados.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 36° con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 28° con cielo despejado. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21° con nubes dispersas. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 26° con cielo despejado. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 31° con cielo despejado.