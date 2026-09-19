Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor. La humedad es del 53%, lo que proporciona un ambiente cómodo para las actividades al aire libre. Además, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2.06 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un sábado en la provincia, sin probabilidades de lluvias y con un viento suave que refresca el ambiente.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el domingo se presentará con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 35°. Para el lunes, se anticipa un cielo cubierto, con mínimas de 17° y máximas de 25°. El martes, las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 12° y máximas de 24°, mientras que el miércoles se espera un cielo despejado con temperaturas que alcanzarán los 29°.

Finalmente, el jueves se prevé un regreso de las nubes, con mínimas de 17° y máximas que podrían llegar a 35°. En resumen, el clima en Tucumán se mantendrá cálido y mayormente despejado durante los próximos días, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.