Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

Este sábado 19 de septiembre, el clima en CABA se presenta con un cielo despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 67%, lo que proporciona un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en el clima de la ciudad.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el clima. La combinación de sol y temperaturas agradables permitirá a los habitantes de CABA aprovechar al máximo el fin de semana.

En los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 25°, con lluvias intensas. El lunes 21 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 9° y una máxima de 15°, y se espera un cielo parcialmente nublado. El martes 22 de septiembre, las temperaturas seguirán bajando, alcanzando una mínima de 6° y una máxima de 13°, con un cielo mayormente nublado. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 16°, con condiciones similares de nubes cubiertas.