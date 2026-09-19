Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.
El sorteo número 5472 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 19 de septiembre a las 12:00, destacando el número 2078 en la cabeza, interpretado como A primera (Ramera).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5472 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 2078, cuya interpretación tradicional es A primera (Ramera).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2078
2° 5601
3° 6488
4° 3099
5° 5292
6° 9974
7° 0125
8° 8972
9° 7346
10° 5370
11° 9015
12° 2978
13° 4842
14° 9656
15° 3601
16° 4083
17° 9126
18° 5375
19° 9667
20° 2071
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5472 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 19 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 2078, interpretado como A primera (Ramera).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.