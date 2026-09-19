Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 19 de septiembre.

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El número de sorteo 5472 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 19 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 2078, cuya interpretación tradicional es A primera (Ramera).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2078

2° 5601

3° 6488

4° 3099

5° 5292

6° 9974

7° 0125

8° 8972

9° 7346

10° 5370

11° 9015

12° 2978

13° 4842

14° 9656

15° 3601

16° 4083

17° 9126

18° 5375

19° 9667

20° 2071