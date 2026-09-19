Menos accidentes y más juicios: la advertencia de la UIA por los costos laborales

FOTO: La UIA alerta por más juicios laborales pese a la baja de accidentes. (Foto: ilustrativa)

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Urcía, respaldó el nuevo cuerpo especial de médicos que puso en marcha el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para intervenir en juicios laborales. Consideró que la medida ayudará a reducir las diferencias en las evaluaciones de incapacidad.

En diálogo con Cadena 3, el dirigente explicó que la iniciativa responde a un reclamo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y se vincula con el trabajo que realiza la UIA a nivel nacional sobre esta problemática.

Según Urcía, los accidentes de trabajo disminuyeron en los últimos años gracias a la prevención, los cuidados en las fábricas y las mejoras en los sistemas de seguridad. Sin embargo, afirmó que, en paralelo, aumentaron los juicios relacionados con esos siniestros.

El dirigente advirtió que esa situación impacta en las alícuotas que las empresas pagan a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). Señaló que, en algunos casos, ese costo supera el 20% de la masa salarial. "Ese también es un aspecto que conspira contra el empleo formal", sostuvo.

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Uno de los principales cuestionamientos de Urcía fue la disparidad entre las evaluaciones médicas que determinan el grado de incapacidad. "Una incapacidad tiene que ser algo objetivo", remarcó, y cuestionó que dos profesionales puedan asignar porcentajes tan distintos como un 5% y un 40%.

En ese sentido, expresó su expectativa de que el nuevo cuerpo médico contribuya a unificar criterios. "Creemos que va a ayudar a poner un poquito de orden y que no haya tanta disparidad", señaló.

Urcía también indicó que la Unión Industrial difundió un comunicado de respaldo a la creación de este equipo, al que consideró una respuesta al planteo del sector para ordenar las evaluaciones en los procesos laborales.

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Informe de Guillermo López.