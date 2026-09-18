Central Córdoba logra un agónico empate ante Defensa y Justicia en un final polémico
El partido finalizó 2-2 en Santiago del Estero, luego de un penal polémico que fue revisado por el VAR.
FOTO: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia.
Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- En un encuentro disputado en el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba logró rescatar un valioso empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia en un final lleno de tensión. El partido tuvo un desenlace dramático que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.
El "Halcón" de Varela parecía encaminarse hacia una victoria merecida como visitante, gracias a los goles de Jeremías Lucco y Leandro Fernández, que habían puesto el marcador 2-0 a su favor.
Sin embargo, el "Ferroviario" reaccionó en el momento decisivo del partido. Marco Iacobellis descontó con un impresionante gol, reavivando las esperanzas del equipo local y aumentando la tensión en los últimos minutos.
A solo segundos del final, el árbitro Pablo Echavarría sancionó una mano en el área de Defensa y Justicia, otorgando un penal al equipo anfitrión. Esta decisión provocó una gran controversia entre los jugadores visitantes.
Leonardo Sequeira fue el encargado de ejecutar el penal, pero su primer remate fue detenido por el arquero Enrique Borgogno, lo que desató la alegría entre los defensores. Sin embargo, la celebración fue efímera, ya que el VAR intervino al detectar una invasión del arquero en la ejecución.
En el segundo intento, Sequeira mantuvo la calma y anotó, logrando así la igualdad definitiva en el marcador. El ímpetu final de Central Córdoba casi se convierte en una victoria épica, ya que Barrera anotó lo que parecía ser el tercer gol local, aunque esta jugada fue anulada por un fuera de juego milimétrico.
Con este emocionante final, el "Ferroviario" se llevó un punto crucial frente a un rival que dejó escapar la ventaja en los últimos instantes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Central Córdoba empató 2-2 con Defensa y Justicia en un final polémico.
¿Quién anotó los goles para Defensa y Justicia?
Los goles fueron anotados por Jeremías Lucco y Leandro Fernández.
¿Qué sucedió en el último minuto?
Se sancionó un penal a favor de Central Córdoba tras una mano de un defensor rival.
¿Cómo se resolvió el penal?
Leonardo Sequeira falló el primer tiro, pero anotó en el segundo intento tras intervención del VAR.
¿Qué pasó con el tercer gol de Central Córdoba?
Barrera anotó, pero la jugada fue anulada por un fuera de juego.
[Fuente: Noticias Argentinas]