Central Córdoba logra un agónico empate ante Defensa y Justicia en un final polémico

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- En un encuentro disputado en el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba logró rescatar un valioso empate 2 a 2 ante Defensa y Justicia en un final lleno de tensión. El partido tuvo un desenlace dramático que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El "Halcón" de Varela parecía encaminarse hacia una victoria merecida como visitante, gracias a los goles de Jeremías Lucco y Leandro Fernández, que habían puesto el marcador 2-0 a su favor.

Sin embargo, el "Ferroviario" reaccionó en el momento decisivo del partido. Marco Iacobellis descontó con un impresionante gol, reavivando las esperanzas del equipo local y aumentando la tensión en los últimos minutos.

A solo segundos del final, el árbitro Pablo Echavarría sancionó una mano en el área de Defensa y Justicia, otorgando un penal al equipo anfitrión. Esta decisión provocó una gran controversia entre los jugadores visitantes.

Leonardo Sequeira fue el encargado de ejecutar el penal, pero su primer remate fue detenido por el arquero Enrique Borgogno, lo que desató la alegría entre los defensores. Sin embargo, la celebración fue efímera, ya que el VAR intervino al detectar una invasión del arquero en la ejecución.

En el segundo intento, Sequeira mantuvo la calma y anotó, logrando así la igualdad definitiva en el marcador. El ímpetu final de Central Córdoba casi se convierte en una victoria épica, ya que Barrera anotó lo que parecía ser el tercer gol local, aunque esta jugada fue anulada por un fuera de juego milimétrico.

Con este emocionante final, el "Ferroviario" se llevó un punto crucial frente a un rival que dejó escapar la ventaja en los últimos instantes.