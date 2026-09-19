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El Oktoberfest de Múnich inicia su 191ra edición con la apertura del primer barril de cerveza

El alcalde de Múnich, Dominik Krause, inauguró el Oktoberfest 2026 con el tradicional grito "O’zapft is". Se esperan seis millones de visitantes en 16 días de festividades y delicias bávaras.

19/09/2026 | 08:18Redacción Cadena 3

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El Oktoberfest de Múnich cobra vida cuando el alcalde abre el primer barril

FOTO: El Oktoberfest de Múnich cobra vida cuando el alcalde abre el primer barril

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MÚNICH (AP) — El Oktoberfest de Múnich comenzó el sábado con la apertura del primer barril de cerveza por parte del alcalde de la ciudad, dando inicio a la 191ra edición del festival folclórico más grande del mundo.

Dominik Krause realizó la ceremonia con un par de golpes al grifo y el tradicional grito de "O’zapft is", que significa "Ya está abierto". Miles de asistentes, con trajes típicos como el dirndl para mujeres y lederhosen para hombres, se apresuraron a ingresar a las carpas de cerveza en el recinto ferial Theresienwiese para asegurar un buen lugar.

La música de metales resonaba mientras los visitantes disfrutaban de la cerveza recién servida, comenzando a cantar y bailar al ritmo de las melodías festivas. Entre las delicias más solicitadas se encontraban los pretzels, el asado de cerdo y las salchichas.

Se estima que a lo largo de los 16 días de festividades, hasta el 4 de octubre, alrededor de seis millones de personas visitarán el Oktoberfest. Aunque muchos son locales de Múnich y del sur de Alemania, también se esperan millones de turistas de diversas partes del país y del mundo.

Las autoridades alemanas han implementado medidas de seguridad más estrictas este año, luego de que el festival del año pasado tuvo que cerrar temporalmente por exceso de aforo. Para esta edición, se han instalado cámaras con inteligencia artificial para detectar aglomeraciones.

Además, se prohíbe el ingreso de cuchillos y objetos voladores, como drones. Se realizarán controles de acceso y no se permitirán bolsas grandes ni fumar marihuana. Un contingente de aproximadamente 600 policías, junto con agentes antimotines y fuerzas especializadas en carteristas, se encargarán de la seguridad, junto con efectivos de ocho países diferentes.

Lectura rápida

¿Qué es el Oktoberfest?
Es el festival folclórico más grande del mundo, que se celebra anualmente en Múnich.

¿Quién inauguró el festival?
El alcalde de Múnich, Dominik Krause, abrió el primer barril de cerveza.

¿Cuándo se lleva a cabo?
Este año, el Oktoberfest se realiza del 16 de septiembre al 4 de octubre.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron?
Se han instalado cámaras con inteligencia artificial y se prohíbe el ingreso de cuchillos y drones.

¿Cuántos visitantes se esperan?
Se estima que alrededor de seis millones de personas asistirán al evento en total.

[Fuente: AP]

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