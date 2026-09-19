Transporte urbano en Córdoba: acordaron una suba del 10,5% y pagos extraordinarios

Los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba recibirán un aumento del 10,5% sobre el salario conformado y sus adicionales remunerativos desde el 1 de septiembre. El acuerdo también contempla tres gratificaciones extraordinarias y una actualización de los viáticos.

El entendimiento fue suscripto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), la empresa Tamsau y la Municipalidad de Córdoba. Abarca al personal del sistema urbano, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable a cada trabajador.

Al analizar en Cadena 3 la negociación nacional de la UTA para el interior, el abogado laboralista y asesor en transporte Enrique Dibo cuestionó la recomposición que se discutía: "El aumento no es bueno", afirmó al compararla con la inflación mensual. En esa entrevista, indicó que el acuerdo nacional aún esperaba la firma y estimó que podría concretarse el miércoles siguiente.

Para la categoría conductor guarda, la escala anexa establece un básico conformado de $1.874.432,35. Al sumar $528.000 en viáticos, equivalentes a 24 días efectivamente trabajados, el total de referencia asciende a $2.402.432,35, antes de los descuentos y de los adicionales individuales que correspondan.

El primer pago previsto será el 22 de septiembre: ese día se abonará el adelanto mensual con el incremento del 10,5% y una gratificación extraordinaria de $60.000 correspondiente a septiembre.

El acta también reconoce un incremento del 6,2% por julio, que se abonará mediante una gratificación extraordinaria de $200.000 el 2 de octubre. En esa fecha se pagarán, además, las diferencias entre los viáticos ya percibidos por ese mes y el nuevo valor acordado de $20.000 por día efectivamente trabajado.

Para agosto, el documento reconoce una suba del 2%, que se pagará como una gratificación extraordinaria de $200.000 el 10 de noviembre. El viático de ese período quedó fijado en $21.000 por jornada trabajada y su liquidación se completará en la misma fecha.

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Las tres gratificaciones suman $460.000 en los importes de referencia del acuerdo. Tendrán carácter no remunerativo y se otorgarán por única vez al personal con relación laboral vigente al 15 de septiembre de 2026, de manera proporcional a cada categoría y al tiempo trabajado.

El texto establece que esas sumas serán consideradas para calcular antigüedad, aguinaldo, vacaciones, horas extras y otros adicionales o retribuciones que correspondan.

En septiembre, el viático será de $22.000 por cada día efectivamente trabajado. Su liquidación total se realizará el cuarto día hábil de octubre, junto con los haberes de septiembre.

El convenio incluye un compromiso de las partes para mantener la paz social y canalizar los eventuales conflictos que afecten al servicio ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia. También prevé que busquen soluciones de consenso frente a situaciones que puedan alterar la prestación.

Por su parte, las empresas se comprometieron a no realizar descuentos salariales por las asambleas informativas desarrolladas durante el reclamo gremial.

Dibo también vinculó las protestas con el proceso electoral del gremio en Córdoba y sostuvo que el oficialismo sindical tenía interés en que el entendimiento se cerrara cuanto antes. “Estas asambleas informativas, que tienen una duración de tres horas, son paros encubiertos”, consideró, y señaló que afectan de manera importante al sistema de transporte.

La Municipalidad ratificó un compromiso firmado en junio de 2022 para gestionar o aportar los fondos necesarios para alcanzar el incremento salarial y resguardar el acceso de la población al transporte público.

Sobre el financiamiento, el asesor sostuvo que, según la información de la Municipalidad, los recursos estarían disponibles. "Todo indica que estarían y eso normalizaría la situación, al menos en el cortísimo plazo", expresó sobre los fondos necesarios para afrontar el incremento.

Finalmente, la UTA dejó a salvo la posibilidad de reclamar diferencias salariales que pudieran surgir de las liquidaciones o de las negociaciones nacionales para el interior. Los firmantes solicitaron la homologación del acuerdo.

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Informe de Guillermo López.