Rosario: cómo estará el tiempo durante el fin de semana y qué se espera para el lunes
El sábado se espera una máxima de 28°C y sin lluvias, mientras que el domingo tendrá igual temperatura, pero con hasta 70% de probabilidad de precipitaciones y ráfagas de hasta 59 km/h. El martes llegará el descenso, con una mínima de 6°C.
19/09/2026 | 08:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Familias, jóvenes y visitantes se acercaron desde temprano al Parque Independencia.
Rosario tendrá este sábado una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 28 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se esperan lluvias y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.
Para el domingo se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 28. La jornada comenzará con condiciones estables, aunque hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 40% y el 70%. También se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h y un cambio en la dirección del viento.
El lunes las temperaturas estarán entre los 16 y los 23 grados, con baja probabilidad de lluvias y viento del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Para el martes se anticipa un marcado descenso térmico, con una mínima de 6 grados y una máxima de 20, cielo mayormente despejado y sin lluvias previstas.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para Rosario el sábado? Se espera una jornada agradable con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 11 y 28 grados.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo aumentará la probabilidad de lluvias? La probabilidad de lluvias aumentará el domingo por la tarde y la noche.
¿Dónde se espera un marcado descenso térmico? Se anticipa un marcado descenso térmico en Rosario para el martes.
¿Cómo será el viento durante el fin de semana? El viento soplará del noreste el sábado y del sudoeste el lunes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 59 km/h.