Rosario: cómo estará el tiempo durante el fin de semana y qué se espera para el lunes

Rosario tendrá este sábado una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 28 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se esperan lluvias y el viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

Para el domingo se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 28. La jornada comenzará con condiciones estables, aunque hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 40% y el 70%. También se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h y un cambio en la dirección del viento.

El lunes las temperaturas estarán entre los 16 y los 23 grados, con baja probabilidad de lluvias y viento del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. Para el martes se anticipa un marcado descenso térmico, con una mínima de 6 grados y una máxima de 20, cielo mayormente despejado y sin lluvias previstas.