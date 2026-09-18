En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Serie A: Inter y Roma, líderes en un duelo argentino que promete emociones

El sábado, a las 13:00, se enfrentarán en Roma Lautaro Martínez y Paulo Dybala, entre otros argentinos, en un encuentro clave por la quinta fecha del torneo italiano.

18/09/2026 | 19:42Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lautaro Martínez, emblema del Inter

FOTO: Lautaro Martínez, emblema del Inter

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) - La Roma se prepara para recibir al Inter de Milán este sábado a las 13:00 (hora argentina) en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Serie A de Italia. Este encuentro es particularmente relevante, ya que ambos equipos lideran el torneo con un total de 12 puntos.

El enfrentamiento, que se llevará a cabo en Roma, contará con la presencia de destacados futbolistas argentinos. Por parte de la Roma, estarán Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Santiago Castro, mientras que el Inter contará con la figura de Lautaro Martínez.

Ambos equipos han mostrado un rendimiento excepcional hasta ahora, logrando un puntaje perfecto al ganar los cuatro partidos disputados. En la última jornada, el Inter logró una victoria emocionante de 5 a 3 frente al Udinese, mientras que la Roma se impuso 2 a 0 contra el Torino.

Otro partido que atraerá la atención de los aficionados será el que disputará la Fiorentina ante el Nápoli, programado para el domingo a las 7:30. En este encuentro, los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino buscarán dejar su huella, ya que ambos han anotado en la presente edición de la Serie A.

En cuanto al desarrollo de la fecha, el primer partido ya tuvo lugar este viernes, con la victoria del Sassuolo por 2 a 1.

El calendario completo de la Serie A

Sábado 19/09:

10:00 hs: Udinese vs Cagliari / Bologna vs Torino

13:00 hs: Roma vs Inter

15:45 hs: Venezia vs Lazio

Domingo 20/09:

07:30 hs: Fiorentina vs Napoli

10:00 hs: Parma vs Genoa / Frosinone vs Como

13:00 hs: Juventus vs Atalanta

15:45 hs: Milan vs Lecce

Agencia NA.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este sábado?
Se enfrentarán la Roma y el Inter de Milán en la Serie A.

¿Quiénes son los argentinos destacados en el partido?
Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Santiago Castro.

¿Cuál es la situación actual de ambos equipos?
Ambos equipos tienen un puntaje perfecto, ganando los cuatro partidos disputados.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro se disputará el sábado a las 13:00 (hora argentina).

¿Qué otros partidos se destacan en la fecha?
El duelo entre la Fiorentina y el Nápoli, con jugadores argentinos, es otro partido a seguir.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf