Dañaron las paredes de la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo

FOTO: La fachada del templo ubicado frente a la plaza 25 de Mayo recibió bombas de pintura y pintadas,

La Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario sufrió daños este sábado durante el paso de la Marcha del Orgullo por el centro de la ciudad. La fachada recibió bombas de pintura y distintas pintadas que dejaron marcas sobre el edificio ubicado en Buenos Aires y Córdoba.

El episodio ocurrió mientras la movilización avanzaba hacia el Parque Nacional a la Bandera, donde tuvo lugar el cierre de una jornada que convocó a miles de personas.

El edificio había atravesado durante 2025 y 2026 distintos trabajos de restauración y puesta en valor.

FOTO: El edificio había atravesado durante 2025 y 2026 distintos trabajos de restauración.

Un edificio protegido y recientemente restaurado

La Catedral está emplazada frente a la plaza 25 de Mayo, dentro del casco histórico rosarino. En 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional por la ley 24.803 y forma parte de un conjunto urbano de interés patrimonial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sus antecedentes se remontan al siglo XVIII, mientras que la piedra fundamental del edificio actual fue colocada en 1868. Buena parte de su construcción se desarrolló entre las décadas de 1880 y 1890.

En los últimos dos años se realizaron obras de restauración integral en la fachada y en sectores interiores del templo. Las pintadas y manchas registradas este sábado afectaron parte de esa intervención.

La situación se produjo en el marco de la 20ª Marcha del Orgullo de Rosario, que comenzó con actividades en plaza Libertad y luego recorrió distintas calles céntricas hasta llegar a la zona del Monumento.