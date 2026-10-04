Este lunes se conocerá el veredicto por los crímenes de Joaquín Pérez y Ariel Simoncini

FOTO: La Fiscalía pidió prisión perpetua para Cristian López y Emanuel Villanueva por los homicidios.

Este lunes llegará a su fin el juicio por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini, dos homicidios ocurridos durante robos en Rosario. Luego de dos semanas de audiencias, el tribunal dará a conocer el veredicto para los acusados Cristian Rodolfo López y Emanuel David Villanueva.

El debate comenzó el 22 de septiembre en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de los jueces Leonora Verón, Paula Aguirre y Rafael Coria. La fiscal Carla Ranciari pidió prisión perpetua para ambos acusados por homicidio calificado criminis causa —cometido para facilitar o consumar otro delito— y agravado por el uso de arma de fuego.

Uno de los hechos analizados fue el asesinato de Pérez, de 34 años, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en barrio Arroyito. El arquitecto fue abordado durante un robo y recibió el disparo que le provocó la muerte. Su Renault Clio fue encontrado abandonado horas después en la zona norte de Rosario.

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Durante el juicio, la acusación y la querella pusieron especial atención en los testimonios de identidad reservada. Según sostuvo el abogado Carlos Varela, representante de la familia de Pérez, cuatro personas reconocieron a López como quien conducía la moto utilizada durante el ataque.

La investigación todavía mantiene un punto pendiente: no fue identificado el otro hombre que participó del hecho y que, de acuerdo con la acusación, habría efectuado el disparo mortal contra el arquitecto.

El crimen de Ariel Simoncini

El mismo tribunal juzgó el homicidio de Ariel del Luján Simoncini, cometido el 7 de enero de 2023 en la zona de Matheu y Zelaya.

FOTO: El tribunal dará a conocer su decisión tras dos semanas de juicio en el Centro de Justicia Penal.

El comisionista había llegado desde Roldán después de ser contactado por una supuesta operación para comprar una motocicleta publicada en Marketplace. La acusación sostiene que la oferta era un engaño preparado para concretar el robo.

Simoncini fue atacado y le sustrajeron aproximadamente 950 mil pesos y 3.000 dólares. En este caso, la Fiscalía atribuyó a Villanueva —quien ya cumple una condena de 24 años por otro homicidio— la organización del asalto y también acusó a López por su participación.

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El proceso incluyó además un tercer hecho ocurrido a fines de enero de 2023. Se trató de otro robo en el que la víctima fue convocada mediante una supuesta operación de compra de dólares en Fisherton.

Concluidos los testimonios, la producción de pruebas y los alegatos, este lunes los jueces comunicarán su decisión y las eventuales penas para los acusados.