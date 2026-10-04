Portugal se impone a Noruega y se mantiene invicto en la UEFA Nations League

Buenos Aires, 4 octubre (NA) – La Selección de Portugal venció 2-1 a Noruega en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League. A pesar de la ausencia de su estrella, Cristiano Ronaldo, el equipo dirigido por Jorge Jesús logró una victoria clave.

En el encuentro, Joao Cancelo y Gonçalo Ramos fueron los encargados de anotar para el elenco portugués, mientras que el defensor noruego Kristoffer Ajer abrió el marcador en el primer tiempo.

Con este triunfo, los dirigidos por Jorge Jesús se posicionan en la primera ubicación del grupo 4, cerrando así la fecha FIFA con puntaje perfecto. En contraste, Noruega se encuentra en la última posición, con solo tres puntos tras su debut victorioso.

La fase de grupos finalizará durante la próxima fecha FIFA de noviembre, donde Portugal se enfrentará a Dinamarca y Gales, mientras que Noruega jugará contra los mismos rivales, en orden inverso.

En otro partido, el seleccionado de Países Bajos, bajo la dirección de Xavi Hernández, logró vencer a Serbia por 1-0, liderando su grupo con ocho puntos. La igualdad entre Alemania y Grecia mantiene a los alemanes en la zona de repechaje.

En un contexto de tensión entre Cristiano Ronaldo y el cuerpo técnico, Portugal logró un triunfo significativo ante Noruega, que había tenido un destacado desempeño en el Mundial reciente. Así, el equipo se despide de la fecha internacional con un pleno de victorias.

Noruega sorprendió al abrir el marcador a los 36 minutos, gracias a un impresionante gol de Kristoffer Ajer, quien, desde el vértice derecho del área, sacó un potente derechazo que se coló por el segundo palo. Sin embargo, la igualdad llegó rápidamente, cuando a los 38 minutos, un lateral al área fue recibido por Joao Cancelo, quien conectó un remate potente que se coló en el ángulo izquierdo del arquero Egil Selvik.

En la segunda mitad, a los 34 minutos, Joao Félix asistió a Gonçalo Ramos, quien definió de primera y selló el 2-1 final a favor de Portugal.