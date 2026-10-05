Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

El clima en Santa Fe para este lunes 5 de octubre se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que puede generar una sensación de incomodidad en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 16° y la máxima alcance los 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere un día fresco y nublado. La presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto al pronóstico extendido, el martes 6 de octubre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles 7 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 26°. El jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.

Es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que las lluvias pueden afectar las actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas de la mañana y la noche.